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On je u trijumfu svog tima nad Barselonom (105:100) za 31 minut na terenu zabeležio 25 poena i šest skokova, uz šut iz igre 7/9.

Vezenkov je tako imao indeks korisnosti 38, a ovo mu je 18. put u karijeri da je pokupio priznanje za MVP kola u Evroligi.

Inače, košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke imao je indeks 31 u pobedi protiv Pariza (90:81). Moneke je za 20 minuta u igri upisao 23 poena i četiri skoka, uz šut 6/7.

1/9 Vidi galeriju Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Andres Feliz iz Reala je ostvario indeks 30 u trijumfu nad Asvelom, dok je košarkaš Bajerna Vladimir Lučić i Mbaje Ndiaje iz Olimpijakosa zabeležili su po 28 indeksnih poena.