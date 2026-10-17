Evroliga je saopštila da je košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji igrač (MVP) šestog kola ovog elitnog takmičenja.
Evroliga
VODIO SVOJ TIM DO VELIKE POBEDE PROTIV BARSELONE, PA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE! Saša Vezenkov je MVP šestog kola Evrolige
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On je u trijumfu svog tima nad Barselonom (105:100) za 31 minut na terenu zabeležio 25 poena i šest skokova, uz šut iz igre 7/9.
Vezenkov je tako imao indeks korisnosti 38, a ovo mu je 18. put u karijeri da je pokupio priznanje za MVP kola u Evroligi.
Inače, košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke imao je indeks 31 u pobedi protiv Pariza (90:81). Moneke je za 20 minuta u igri upisao 23 poena i četiri skoka, uz šut 6/7.
Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer
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Andres Feliz iz Reala je ostvario indeks 30 u trijumfu nad Asvelom, dok je košarkaš Bajerna Vladimir Lučić i Mbaje Ndiaje iz Olimpijakosa zabeležili su po 28 indeksnih poena.
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