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Igrala se Crvena zvezda još jednom sa živcima navijača i od plusa od 19 poena uspela je da prednost svede na dva poseda. Pariz je pri rezultatu 84:79 imao dva napada da dodatno priđe domaćinu, ali nije uspeo to da uradi.

Ibon Navaro jeste dobrim delom krivac za ovakav pad u igri, ali je ovaj put uspeo da spreči šok i to zahvaljujući reakciji u završnici utakmice koja je završena rezultatom 90:81.

Deluje da je i protiv francuskog tima testirao, isprobavao, kombinovao, sa željom da još bolje upozna svoju ekipu i njene mogućnosti. Umalo se to obilo o glavu ovaj put, pa je na tri minuta i 20 sekundi do kraja na teren poslao "tešku artiljeriju", odnosno objektivno gledano, najjaču petorku: Kris Džons, Džered Batler, Džordan Nvora, Čima Moneke i Semi Odželej.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

To su igrači koji su završili posao i sprečili iznenađenje Pariza, a uprkos tom padu u poslednjoj deonici, utakmica 6. kola je donela dobre stvari.

Navaro "gori"

Španac sa klupe Crvene zvezde je neko ko ne može mirno da gleda utakmicu, već u njoj aktivno učestvuje. Ako obratite pažnju na njega, a ne na igru, možete da steknete utisak da bi više voleo da je na terenu, a ne pored njega.

Emotivno doživljava sve što se dogodi, bilo to dobro ili loše.

Navaru je i te kako stalo da sa crveno-belima napravi ozbiljan rezultat. Mali broj trenera u Evropi može da uživa u komforu kakav je on osećao u Unikahi, ali u komforu koji je i zaslužio sjajnim rezultatima sa tim klubom.

Odlučio je da to napusti, da započne jedan zahtevniji projekat i prvi put u karijeri radi sa klubom koji nije španski i apsolutno mu je stalo da sve bude dobro. Za njega je potrebno strpljenje navijača jer, iako je Crvena zvezda vezala četiri pobede, jasno je da ekipa neće moći da pobedi sve utakmice do kraja i izvesno je da će naići nešto lošiji periodi.

Ako Ibon Navaro uspe da uspostavi svoj sistem i napravi tačno ono što želi, crveno-beli bi u nekom trenutku mogli da izgledaju znatno bolje u odnosu na početak sezone.

A, kada je reč o meču protiv Pariza, i sam Navaro je prihvatio odgovornost za ono što se dogodilo u poslednjih 10 minuta.

"Moja greška je bila jer sam izašao sa petorkom koja energetski nije bila dobra. Oni su se vratili, ali smo zadržali sigurnost i mislim da smo na kraju pronašli ritam, Džered Batler je bio sjajan na kraju. Mislim da smo zaslužili da pobedimo i sve rešimo i ranije, ali to je igra Pariza", poručio je španski trener.

Totalno drugačiji Moneke

Čima Moneke je odigrao fenomenalnu, gotovo bezgrešnu utakmicu protiv Pariza. Za 20 minuta u igri je postigao 23 poena, uz četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Pogodio je četiri od pet šuteva za dva poena, dva od dva šuta za tri poena i devet od devet slobodnih bacanja što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 31.

Smatra Vlade Đurović da je ovo najbolja utakmica Monekea otkako je stigao u Crvenu zvezdu, a možda je i u pravu iako je dva puta tokom prošle sezone imao bolji indeks korisnosti (32).

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ono što je bitno drugačije kod Nigerijca jeste njegov javni nastup. Moneke je drugačiji pred novinarima, ozbiljniji, priča o mentalnoj snazi i ističe da je između dve sezone uspeo da napreduje na tom polju, a to koristi kao "opravdanje" dobrih partija na početku sezone.

U tri od šest utakmica je imao 18 ili više poena, a nešto "mirniji" meč je imao u Dubaiju, kada njegovo prisustvo na parketu nije ni bilo potrebno s obzirom na to da je cela ekipa bila odlična.

Nigerijac je, ako je sudeći po ranoj fazi sezone, posebno napredovao u šutu za tri poena, pošto je sa 34,8 odsto iz prošle sezone skočio na 47,6 odsto iako je bio prilično loš u prve dve ovosezonske utakmice.

Moneke je protiv Žalgirisa i Hapoela promašio ukupno sedam šuteva za tri poena i ostao bez ijednog takvog pogotka. A onda je u naredne četiri utakmice pogodio 10 trojki iz 14 šuteva.

Upitan je posle utakmice da otkrije na šta konkretno misli kada pomene mentalnu snagu i njegov napredak.

"Jednostavno sam shvatio šta je zaista važno u životu i ko su ljudi koji su mi važni. Ne bih da zalazim previše duboko u sve to, niti da budem previše emotivan, jer imam utisak da neki ljudi... Ne znam... Mrzim kada ljudi tek nakon smrti dobiju ljubav koju zaslužuju. Mrzim kada sportisti završe karijeru, pa tek tada dobiju ljubav. Mrzim kada sportista doživi povredu zbog koje mora da propusti čitavu sezonu ili završi karijeru, pa tek onda ljudi počnu da mu pružaju ljubav i podršku. Mi smo sportisti koji pokušavaju da daju sve od sebe igrajući jednu igru. Da, naravno, to je igra za koju smo veoma dobro plaćeni. To je igra čiji rezultati utiču na to kako će ljudima proteći čitava nedelja, u zavisnosti od toga da li pobedimo ili izgubimo. Razumem sve to. Ali većina sportista ne zaslužuje način na koji se ljudi ophode prema njima, reakcije koje dobijaju i sve ono kroz šta prolaze, prvenstveno na društvenim mrežama. Nastaviću to da ponavljam. Zato sam ovog leta jednostavno deaktivirao naloge na društvenim mrežama, sazreo i shvatio šta je zaista važno u životu", rekao je Moneke.

A, odmah nakon toga je imao zanimljive objave na društvenoj mreži Instagram.

Uz fotografiju i statistiku sebe i svog prijatelja Džerona Blosomgejma je poručio da to "nije loše za dvojicu podkastera", a potom je napisao i da je "bio dobar u svom poslu sa strane", čime je jasno aludirao na brojne prozivke koje su na stizale na njegov račun tokom prošle sezone.

Semi, Semi, Semi...

Zvezda ima svog diskretnog heroja, čoveka kojeg svaki navijač obožava, a pristalica protivničkog kluba mora da ceni. Semi Odželej na startu sezone igra fantastično, još bolje od onoga što pokatuju njegove brojke.

Semi Odželej Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ima Odželej 10 poena po 5,3 skokova i 1,5 asistencija po utakmici, ali ono što najbolje radi ne može da se vidi u statističkim kolonama.

On je glavni stub ove ekipe, a navijači Zvezde znaju da prepoznaju kada se neko poput njega bori za svaku loptu, svaki skok, svaku odbranu i svaki poen.

Skandiranje njegovog imena sa ispunjenih tribina ne treba uopšte da čudi.

Naravno, vredi pomenuti da je Odželej trenutno jedini centar Zvezde, iako to nije njegova prirodna pozicija. Ebuka Izundu se oporavlja od povrede i uskoro bi trebalo da se vrati u sastav, dok Džonatana Motlija još neko vreme nećemo videti na terenu.

Nigerijac je fantastično pokrio njihov izostanak.

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