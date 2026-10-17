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Košarkaši Panatinaikosa sinoć su upisali prvi poraz u Evroligi, pošto su izgubili od Hapoel Tel Aviva rezultatom 91:81.

Nakon meča, Dimitris Itudis je lepim rečima govorio o srpskom košarkašu Vasiliju Miciću i objasnio da ima drugačiju ulogu nego 2023. godine.

"Ovo je Micić iz 2026. godine, koji ima drugačiju individualne i timske zadatke u odnosu na ono što je proživeo 2023. Ozbiljno radi i na pripreme je došao spreman, i fizički i mentalno", jasan je trener Hapoela.

Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Itudis tvrdi da Micićevo iskustvo i kvalitet omogućavaju mu da razigrava saigrače, ali i da doprinosi u odbrani kada je to potrebno.

"Srećni smo što imamo Micića iz 2026. godine, uz svest o tome šta je sve mogao da uradi još 2023. i ranije", dodao je iskusni stručnjak.

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Tajmaut Dimitris Itudis Izvor: arena 4 premium