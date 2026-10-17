"PREDSTOJEĆI VEČITI DERBI JE VAŽNIJI ZA ZVEZDU NEGO ZA PARTIZAN" Legendarni as crno-belih iznenadio pred meč koji čeka cela Srbija!
Predstojeći večiti derbi važniji je za Crvenu zvezdu, kaže za Kurir legendarni košarkaš Partizana Goran Grbović analizirajući dosadašnji tog sezone oba srpska evroligaša.
Grbović kaže da je Partizan iskoristio dobru hemiju koja očigledno postoji među igračima i sve iznenadio sa tri startna poraza. Međutim, kako dodaje, ekipa je loše podnela prvi poraz i kola su krenula nizbrdo.
- Klubovi iz sredine Evrolige obično jako dobro počinju sezonu. Tako je Partizan na krilima dobre hemije i navijača uhvatio zalet i dobio te tri utakmice. Lično sam očekivao dve pobede, ali su odlično odigrali i stigli do tri - kaže Grbović za Kurir.
On smatra da crno-beli nisu dobro podneli prvi poraz od Reala i da je očigledno da ekipa Đoana Penjaroje ne može da izdrži duži period protiv kvalitetnijih ekipa.
- Protiv Reala se video prvi pad, nisu dobro podneli neuspeh. Primećujem da protiv boljih timova imamo snage i koncentracije za jednu četvrtinu. Ako Partizan dobro uđe u utakmicu, onda se desi i da nastavi u takvom ritmu. Ovde ne računam Panatinaikos, koji je ekstremno jak i koji nas je zgazio već u prvoj četvrtini. Ne slažem se s onima koji smatraju da imamo kratku klupu, možda prvi put sve rezerve mogu da igraju. Uvek kažem da je od pobede važnije kako si podneo poraz.
Veliki problem je činjenica da se dobrom odbranom na Karliku Džounsu drastično smanjuju napadačke opcije Partizana.
- Obradović je to odlično odradio. Karlika nije teško čuvati ako igraš s visokim pokretnim igračima u preuzimanju, jer ga sprečavaju da probije i posle ga zatvore. To će raditi svi. Kad Partizan izgubi njega, gubi kontrolu. Ovo ne bi trebalo da se dešava protiv ekipa koje su nam konkurencija za plasman i te mečeve ne smemo olako da gubimo. Trener Penjaroja je lukav, kada vidi da Karliku ne ide, pokušava s Pajolom, ali on nema kvalitet u napadu. Koncentrisan je na odbranu, ja ga volim zbog toga, ali jednostavno nam pada igra. Tompson je vrhunski šuter, trebalo bi bolje da se iskoristi njegov kvalitet, a i on mora da se nametne. Trenutno nemamo još jednog skorera koji može ozbiljno da zapreti.
Već u četvrtak na programu je večiti derbi u Evroligi. Grbović tvrdi da je ta utakmica važnija za Crvenu zvezdu.
- Biće to trenutak prvog odvajanja. Mislim da je meč važniji za Zvezdu jer, ukoliko pobede, ponavlja se prošla sezona. Tada su imali najbolju šansu u mondernoj istoriji da naprave dobar rezultat, ali kasnije nisu uspeli da pobede ni u jednoj utakmici koja je bila važna. Trener Navaro je dosta temperamentan, ekipa drži dobru odbranu, a mislim da je to zbog domaćih igrača. Generalno, Zvezda, ako se upakuje kako treba, može da ode jako visoko. S druge strane, Partizan bi se vratio na pravi put na krilima pobede nad velikim rivalom - zaključio je Grbović.
Krilni centar koji ima šut je retkost, a i skup je
Dolazimo i do famoznog pojačanja za Partizan, igrača koji bi šutem mogao da raširi odbranu, pa bi bilo lakše i centrima i bekovima.
- Ako govorimo o krilnom centru koji može da igra unutra i spolja, oni su jako retki i skupi. Slažem se da je potreban takav igrač, koji bi s Karlikom mogao da odigra "pik end pop", tj. da se kratko otvori i šutne. Kao što je, recimo, Smailagić. Donekle to može Derek Vilis, ali se povredio - kaže Grbović.