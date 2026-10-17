Krilni centar koji ima šut je retkost, a i skup je

Dolazimo i do famoznog pojačanja za Partizan, igrača koji bi šutem mogao da raširi odbranu, pa bi bilo lakše i centrima i bekovima.

- Ako govorimo o krilnom centru koji može da igra unutra i spolja, oni su jako retki i skupi. Slažem se da je potreban takav igrač, koji bi s Karlikom mogao da odigra "pik end pop", tj. da se kratko otvori i šutne. Kao što je, recimo, Smailagić. Donekle to može Derek Vilis, ali se povredio - kaže Grbović.