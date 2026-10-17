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Posle šest odigranih kola, Bešiktaš u svojoj debitantskoj sezoni u Evroiligi ima učinak od tri pobede i tri poraza, a najnoviji trijumf ostvario je pred svojim navijačima protiv Bajerna, rezultatom 95:87.

Narednog četvrtka ekipu trenera Dušana Alimpijevića očekuje istanbulski derbi protiv Galatasaraja, a za sada je zadovoljan ukupnim učinkom svog tima.

''Veoma sam uzbuđen. Moj tim je ostvario tri pobede protiv veoma značajnih i moćnih organizacija. Želimo da nastavimo u istom ritmu i zadržimo zamah. Naši navijači su još jednom stvorili neverovatnu atmosferu, i to treba da se nastavi. Evroliga predstavlja najviši nivo košarke, ako povučemo paralelu sa fudbalom, to je kao Liga šampiona. Zato pozivamo naše navijače da nas i dalje podržavaju.

Protiv Bajerna smo oko 27–28 minuta igrali smo odličnu košarku. Prikazali smo sve ono što ovaj sport čini lepim. Razumem svoje igrače, nedelje sa duplim kolom su zaista teške, a svaka pobeda je od ogromne vrednosti. Ostvariti tri pobede nakon šest utakmica, uz tako ograničenu rotaciju, veoma je značajno. Imam veliko poštovanje prema svim svojim igračima zbog svega što su pružili na terenu kako bi osigurali pobedu. Zaslužuju čestitke'', rekao je Dušan Alimpijević na pres konferenciji.

Odlična igra Bešiktaša u defanzivi je i protiv Bajerna došla do izražaja

''Želim posebno da istaknem našu odbranu. Bajern ima dva igrača, Andreasa Obsta i Dvejna Vašingtona, koji šutiraju trojke sa odličnim procentima. Zajedno, oni prosečno postižu 32 poena i pogađaju više od šest trojki po utakmici. Uspeli smo da ograničimo ceo tim Bajerna na samo četiri pogođene trojke, dok su ta dvojica igrača zajedno postigla svega 10 poena. To je izuzetno važno za naš defanzivni učinak''.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Bešiktaš je protiv nemačkog tima prebrodio i veliku krizu u svojoj igri, kada je Bajern nadoknadio zaostatak od 28 poena i izjednačio rezultat, a Alimpijević je to slikovito okarakterisao kao duplu pobedu.

''U tako zahtevnom rasporedu Evrolige, ovakve situacije mogu da se dese. Fizički napor za igrače je ogroman. Pored povreda sa kojima smo se već suočavali, Dotson se povredio tokom utakmice, a imali smo i problema sa velikim brojem ličnih grešaka. Razumem da u tako iscrpljujućem ritmu mogu nastati poteškoće. Ipak, uspeli smo da se konsolidujemo i pronađemo način za pobedu. Pokazali smo karakter i osigurali trijumf.

Iskreno govoreći, pobedili smo dva puta u ovoj utakmici.

Nije nužno sve krivica igrača, možda sam i ja, kao trener, napravio određene greške. Ipak, sposobnost da se izgradi karakter i pronađe način za pobedu u ovoj fazi sezone odlika je dobrog tima.

Loši timovi gube u ovakvim okolnostima. Mnogi timovi bi možda bili poraženi u situaciji poput ove, ali mi smo pobedili. Zato sam veoma srećan''.

A pre evroligaškog derbija protiv Efesa, već u nedelju njegov tim očekuje i derbi protiv Galatasaraja u Super ligi Turske.

''Biće to teška utakmica. Energija koju su nam navijači danas pružili odigrala je veoma važnu ulogu u pobedi. Očekuje nas veoma značajan duel, meč koji je ključan za oba tima. Utakmice protiv Galatasaraja spadaju u najvažnije derbije u ligi za nas. Želimo da naši navijači budu uz nas i na ovoj utakmici, koja se igra za manje od 48 sati'', zaključio je Alimpijević.

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