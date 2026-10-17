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Centar Partizana Tonje Džekiri ispao je iz stroja na bar dve sedmice zbog povrede primicača, pa se trener Đoan Penjaroja suočava sa novom glavoboljom pod obručima.

Detaljne analize potvrdile su da nigerijski as mora na pauzu i terapije, što znači da ga nećemo gledati na parketu praktično do kraja meseca, prenosi „Mozzart sport”.

Džekiri tako definitivno preskače predstojeći okršaj sa Crvenom zvezdom narednog četvrtka, kao i evropske mečeve protiv Asvela i Žalgirisa.

1/4 Vidi galeriju Tonje Džekiri Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Ovo je ozbiljan "šamar" za crno-bele, ako se zna da su van tima već Derek Vilis i Lamar Stivens.

U ovakvoj situaciji, Partizan na petici ostaje spao na Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja, dok bi u reketu kao ispomoć mogao da uskoči i krilni centar Nikola Tanasković.