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Košarkaš Partizana Tonje Džekiri doživeo je povredu na utakmici protiv Fenerbahčea, a prema dostupnim informacijama, očekuje ga duža pauza.

To bi predstavljalo ozbiljan hendikep za crno-bele, posebno imajući u vidu da ih 22. oktobra očekuje večiti derbi protiv Crvene zvezde u Evroligi.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Džekiri je od početka sezone jedan od najvažnijih igrača u ekipi Đoana Penjaroje. Svojim partijama, energijom, čvrstinom u reketu i doprinosom na obe strane parketa pokazao je koliko znači timu, pa bi njegov izostanak mogao značajno da poremeti planove stručnog štaba.

Uz Karlika Džonsa, Džekiri je možda i najzapaženiji pojedinac u crno-belom dresu na startu sezone. Njihov doprinos bio je veoma važan za igru Partizana, a eventualno odsustvo snažnog centra dodatno bi opteretilo ostatak ekipe.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Posebno bi bolan bio njegov izostanak u duelu sa Crvenom zvezdom, koji je na programu 22. oktobra. Večiti derbi uvek nosi posebnu težinu, a Partizan bi u slučaju potvrde duže pauze morao da pronađe način da nadoknadi Džekirijevu čvrstinu i prisustvo pod košem.

Crno-bele tako očekuje neizvestan period u kojem će biti važno da se utvrdi koliko će Džekiri odsustvovati sa parketa i ko bi mogao da preuzme veći deo njegovih obaveza. Njegovo zdravstveno stanje i dužina oporavka mogli bi da imaju veliki uticaj na pripremu Partizana za jedan od najvažnijih mečeva dosadašnjeg dela sezone.

Pored Džekirija već duže vremena je povređen i Derek Vilis, dtoga, crno-beli sa ozbiljnim deficitom ulaze u rng sa večitim rvalom koji je u naletu sa četiri vezane evroligaške pobede.

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