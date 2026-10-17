Slušaj vest

Nekadašnji izvršni direktor EvroligeĐordi Bertomeu upozorio je da širenje evropske košarke kroz projekat NBA ne bi smelo da ide na štetu tradicionalnih klubova, među kojima je posebno izdvojio i beogradske timove, Partizan i Crvenu zvezdu.

Govoreći za katalonski radio "RAC1", Bertomeu je istakao da nema ništa protiv širenja košarke na nova tržišta, ali smatra da to ne sme da ugrozi klubove koji su godinama gradili evropsko takmičenje.

1/4 Vidi galeriju Đordi Bertomeu Foto: Printskrin, Profimedia

- Mene brine ako se to radi na račun Olimpijakosa, beogradskih klubova, Žalgirisa, Makabija – klubova koji su izgradili evropsku košarku - poručio je Bertomeu.

Nekadašnji prvi čovek Evrolige upozorio je i da bi predloženi model NBA mogao da ugrozi samostalnost klubova, koji su prethodnih 26 godina sami odlučivali o budućnosti takmičenja.

Prema njegovim rečima, takav sistem predstavljao bi korak unazad za evropsku košarku, dok je posebno kritikovao mogućnost da klubovi plaćaju za učešće u takmičenju koje su sami izgradili.

BONUS VIDEO: