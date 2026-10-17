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Bogdan Bogdanović govorio je o mogućnosti povratka na evropske parkete, a tom prilikom osvrnuo se i na Partizan, koji je na početku nove sezone privukao njegovu pažnju.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ne krije da i dalje ima posebne emocije prema crno-belima, ali i Fenerbahčeu, za koji je nastupao tokom evropske karijere. Ipak, trenutno mu je prioritet takmičenje na najvišem nivou, zbog čega je i dalje fokusiran na NBA ligu.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Šanse su uvek tu, ali ja sam u NBA zbog kvaliteta i nekog svog takmičarskog duha. Volim da se takmičim na najvišem nivou. Mislim da su najveći talenti i najbolji igrači na planeti u NBA i obožavam da se takmičim sa najboljima. Ne razmišljam uopšte da li je Evropa ili NBA, samo želim da se takmičim sa najboljima - poručio je Bogdanović u intervjuu za "Basketballsphere".

Iako povratak u Evropu trenutno nije u prvom planu, srpski košarkaš priznao je da postoje klubovi prema kojima ima posebne emocije.

- Naravno da u Evropi imam posebne emocije prema Partizanu i Feneru i to nikada neću zaboraviti. Što se tiče tog povratka u Evropu, šanse su uvek tu i priče uvek postoje - istakao je bek.

Bogdanović se potom osvrnuo i na Partizan, koji je pohvalio zbog sastava i načina na koji je započeo novu sezonu. Posebno mu se dopadaju pojedinci koji bi mogli da budu važni za ambicije crno-belih.

- Željko Obradović uvek ide na najveće moguće ciljeve, uvek na titulu. Ništa drugo ne treba ni očekivati od njega. Dopada mi se njegova ekipa i smatram da su baš kvalitetan i jak tim - rekao je Bogdanović.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nekadašnji košarkaš Partizana posebno je izdvojio Luku Vildozu, za koga smatra da se odlično uklopio u tim, dok je pohvalio i povratak Karlika Džonsa posle povrede.

- Karlik Džons se vratio iz te povrede i izgleda baš sveže i dobro na terenu. Mislim da je veliko pojačanje i Luka Vildoza, a i Itan Tompson je izuzetno dobar igrač. Po mom mišljenju, Vildoza je pun pogodak. Ima ogromnu želju i dopada mi se kako igra, posebno u paru sa Pajolom - objasnio je srpski reprezentativac.

Bogdanović je pomenuo i Žofrija Lovernja, koji svojim iskustvom i vezom sa ranijim generacijama Partizana može da ima značajnu ulogu u svlačionici.

- Žofri Lovernj je tu kao neko iz tih starih dana, da održi svlačionicu i moram reći da mi se sviđa ekipa Partizana - zaključio je Bogdanović.

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