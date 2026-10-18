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Doskorašnji većinski vlasnik Hapoela iz Tel Aviva, Ofer Janaj, pratio je meč svog tima protiv Panatinaikosa u Atini. Pored zbivanja na parketu, pažnja je bila usmerena i na čelnike dva kluba, poznate po čestim i upečatljivim istupima u javnosti. Nakon meča u Grčkoj, Janaj se obratio medijima i istakao veliko poštovanje prema prvom čoveku Atinjana, Dimitrisu Janakopulosu.

"Pre svega, veliki sam obožavalac gospodina Janakopulosa. Svi misle, svi govore da je lud. Nije lud. On je izuzetno strateški nastrojen i veoma strastven. Razume da se tim gradi korak po korak", rekao je Janaj posle pobede Hapoela nad Panatinaikosom rezultatom 91:81.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Nakon što je prošle sezone Hapoel pretrpeo pad uprkos velikim ulaganjima i ambicijama, čini se da ekipa pod vođstvom Dimitrisa Itudisa ove godine gradi uspeh znatno opreznije. Janaj naglašava da je iz prethodnih grešaka izvukao važnu pouku.

"Rekao bih da je to za mene najveća lekcija. Čovek sam koji voli da se stvari odvijaju brzo i da se sve uradi što pre. Ali veliki tim ne može da se izgradi za godinu dana. To je proces. Razvijate se, učite i postepeno dodajete nove igrače, pa još novih igrača", dodao je.

1/6 Vidi galeriju Ofer Janaj Foto: pritn screen, Printscreen, Ivan S Ivanov/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Govoreći o kvalitetu rivala, Janaj nije štedeo reči hvale na račun Panatinaikosa, priznavši da je i sam bio iznenađen trijumfom svog tima na vrućem gostovanju.

"Mislim da je ovo što imate ove godine jedan od najboljih timova koje je Evroliga ikada videla. Iskreno, i sam sam iznenađen što smo uspeli da pobedimo ovde. Zato vam zaista mnogo hvala. Hvala vam puno. Mislim da će vam ovo biti jedini poraz", zaključio je Ofer Janaj.

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