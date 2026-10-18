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Košarkaški klub Partizan nalazi se u veoma zahtevnom periodu pred večiti derbi sa Crvenom zvezdom, a probleme crno-belih dodatno su produbile povrede i skraćena rotacija trenera Đoana Penjaroje.

Tim iz Humske suočava se sa sve većim pritiskom javnosti, dok navijači sa nestrpljenjem čekaju dolazak novih igrača koji bi mogli da promene situaciju u ekipi.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Od ranije je van stroja Derek Vilis, dok je povreda Tonjea Džekirija predstavljala novi veliki udarac za crno-bele. U takvim okolnostima, pitanje pojačanja postalo je jedna od glavnih tema među pristalicama Partizana, a predsednik kluba Ostoja Mijailović oglasio se povodom aktuelne situacije i otkrio da novac za nove igrače odavno postoji.

U razgovoru za "Mozzart Sport", prvi čovek crno-belih poručio je da u klubu razumeju nezadovoljstvo navijača, ali i da se od odgovornosti za dosadašnje odluke ne beži.

- Razumem nestrpljenje i zabrinutost navijača. Povrede i kraća rotacija opterećuju ekipu i jasno je da su nam potrebna pojačanja - istakao je Mijailović.

Jedno od glavnih pitanja koje se postavlja jeste zašto pojačanja još nisu stigla, posebno imajući u vidu sve veće probleme sa kojima se ekipa suočava. Predsednik Partizana objasnio je da je odluka da se sačeka rasplet na tržištu bila zajednička i da su finansijska sredstva za nove igrače već obezbeđena.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Sredstva za njihovo dovođenje odavno su obezbeđena. Odluka da sačekamo određene igrače na tržištu bila je zajednička odluka trenera, sportskog sektora i Uprave. Svesni smo da čekanje ima svoju cenu i od odgovornosti za tu odluku ne bežimo - poručio je prvi čovek crno-belih.

Ipak, u situaciji kada se nižu zahtevne utakmice, a povrede dodatno otežavaju posao stručnom štabu, vreme postaje sve važniji faktor. Partizanu su potrebni igrači koji mogu odmah da doprinesu, a ne samo da popune brojno stanje u rosteru.

- Naš cilj je da dovedemo igrače koji će podići kvalitet tima. Međutim, uz kvalitet izbora važan je i trenutak dolaska, jer ekipi treba pomoć sada - naglasio je Mijailović.

Partizan iza sebe ima seriju teških utakmica i tri poraza od kvalitetnih protivnika, zbog čega se sve glasnije govori o potrebi za konkretnim promenama. Ipak, predsednik kluba smatra da nema razloga za paniku, već da je neophodno detaljno analizirati učinjene greške i nastaviti sa radom.

- Kao što posle tri pobede nije bilo razloga za euforiju, tako ni posle tri poraza od vrhunskih protivnika nema razloga za paniku. Ima razloga za analizu, ispravljanje grešaka i još veći rad svih nas u klubu - istakao je predsednik Partizana.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Za kraj, Mijailović je uputio poruku navijačima pred izazove koji očekuju crno-bele, među kojima se posebno izdvaja večiti derbi. Prvi čovek kluba svestan je da se poverenje pristalica ne može tražiti samo rečima, već da ono mora da se opravda konkretnim potezima i rezultatima.

- Od navijača tražimo još malo strpljenja, uz razumevanje da se njihovo poverenje zaslužuje potezima i rezultatima. Budžet za pojačanja postoji. Na nama je da ga pretočimo u kvalitet na terenu - zaključio je Ostoja Mijailović.

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