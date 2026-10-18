Slušaj vest

Poslednji rezovi u NBA ligi mogli bi da budu posebno zanimljivi za evropske klubove, a među onima koji pažljivo prate dešavanja preko Atlantika nalaze se i večiti rivali iz Beograda. Partizan traži dva pojačanja, Crvena zvezda još jedno, a naredni dani mogli bi da donesu zanimljive rasplete na tržištu slobodnih igrača.

Kako se približava početak nove NBA sezone, klubovi završavaju formiranje rostera i donose konačne odluke o igračima koji neće biti deo njihovih planova. Posledica toga je sve veći broj košarkaša koji postaju dostupni na tržištu, što otvara mogućnost evropskim ekipama da pronađu kvalitetna rešenja za nastavak sezone.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

U Srbiji se ovakva dešavanja tradicionalno prate sa posebnom pažnjom, pre svega zbog ambicija Partizana i Crvene zvezde u Evroligi. Crno-beli žele da pojačaju ekipu sa još dva igrača, dok su crveno-beli u potrazi za jednim novim košarkašem koji bi mogao da doprinese timu.

Naravno, činjenica da je neki igrač otpušten u NBA ligi ne znači automatski da će karijeru nastaviti u Evropi. Pojedini košarkaši i dalje će se nadati ugovoru u najjačoj ligi sveta, dok bi drugi mogli da razmotre ponude evroligaša. Za sada nema potvrde da su Partizan ili Crvena zvezda stupili u pregovore sa nekim od igrača sa objavljenog spiska.

Poznata imena među otpuštenima

Među igračima koji su se našli na tržištu nalaze se i neka poznata košarkaška imena. Posebnu pažnju privlači Brus Braun, koji je napustio Njujork Nikse, kao i Džeremi Sočan, čiju je saradnju sa San Antonio Sparsima zamenila nova faza u karijeri, prema dostavljenom spisku Portland Trejlblejzersa.

1/5 Vidi galeriju Slobodni NBA agenti Foto: Arthur Dong / Xinhua News / Profimedia, Patrick McDermott / Getty images / Profimedia, Instagram

Na listi je i Hejvud Hajsmit, koji je napustio Finiks Sanse, dok se među otpuštenima nalazi i Malaki Branham, doskorašnji član Orlando Medžika. Ipak, ostaje da se vidi kakvi su njihovi planovi i da li bi uopšte razmatrali dolazak u Evropu.

Važno je naglasiti da se među otpuštenima nalazi veliki broj igrača koji su imali ugovore za pripremni period ili su se borili za mesto u NBA rotaciji. Zbog toga se ne može očekivati da svi oni budu realne mete klubova iz Evrolige.

Partizan traži dva pojačanja, Zvezda jedno

U taboru Partizana potreba za novim igračima posebno je izražena zbog problema sa povredama i nedovoljno široke rotacije. Crno-belima su potrebna pojačanja koja bi odmah mogla da doprinesu kvalitetu igre i rasterete nosioce, a NBA tržište moglo bi da ponudi nekoliko zanimljivih opcija.

Crvena zvezda takođe prati situaciju, pošto se očekuje dolazak još jednog igrača. Crveno-beli bi mogli da iskoriste priliku ukoliko se na tržištu pojavi košarkaš koji odgovara zahtevima stručnog štaba i finansijskim mogućnostima kluba.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Naredni dani zato bi mogli da budu veoma važni za oba beogradska velikana. Kako NBA ekipe budu završavale konačne rostere, ponuda slobodnih igrača mogla bi dodatno da se proširi, a evropski klubovi pažljivo će procenjivati dostupne opcije.

Za sada je rano izdvajati konkretna imena kao sigurne mete Partizana i Crvene zvezde. Ipak, jasno je da će NBA rezovi biti jedna od tema koje bi mogle da obeleže naredni period na evroligaškom tržištu, a navijači večitih rivala sa nestrpljenjem će čekati informacije o potencijalnim pojačanjima.

SPISAK SLOBODNIH NBA IGRAČA:

Šarlot Hornetsi - Pet Konoton

Dalas Maveriksi - Giljerme Dijaz-Grejem, Horhe Dijaz-Grejem, Džon Pulakidas, Set Lundi

Nju Orleans Pelikansi - Hanter Dikinson, Kejleb Hjustan, Kobe Bafkin

Oklahoma Siti Tander - Endrju Holifild, Entoni Pričard, Žair Smit, Darik Vajthed, Badi Bohajm, Nejt Džonson, Lamar Vilkerson, Kristof Tili

San Antonio Sparsi - Kendal Braun

Njujork Niksi - Brus Braun

Čikago Bulsi - Brendon Boston, Dru Piterson, Džejlen Bridžis, Orlando Robinson

Indijana Pejsersi - Džejms Džonson, Keba Keita, Rienk Mast

Los Anđeles Lejkersi - Rafael Kastro, Anivaniva Tejt-Džons

Majami Hit - Ezra Ausar, Kejlor Keli, Gejb Madsen, Benz Mbeng

Memfis Grizlijsi - Zek Klivlend

Filadelfija Siksersi - Dilion Džons, Kris Kerol, Džamir Nilson, Taje Filds

Finiks Sansi - Hejvud Hajsmit, Kenedi Čendler, Filip Viler

Portland Trejblejzersi - Džeremi Sočan

Toronto Reptorsi - Nimari Barnet, Džejlen Selestin, Tajson Degenhart, Tajrik Ki, Džamarion Šarp

Juta Džez - Tamar Bejts, Džonas Aido

Vašington Vizardsi - Trevor Kils, Kris Livingston, Alondes Vilijams

Milvoki Baksi - Pit Nens, Džoni Brum, Džejk Stivens

Sakramento Kingsi - Elfrid Pejton, Tristen Njuton, Viktor Lahin

Minesota Timbervulvsi - Enrike Frimen, Kej Džej Martin, Norčad Omijer, Antonio Rivs, Dru Tajm

Orlando Medžik - Malaki Branham, Džej Di Dejvison, Kevi Noks

Hjuston Roketsi - Brajs Heris, Kameron Metjuz, Kejleb Mekonel

Boston Seltiksi - Taker Devris, Hejden Grej, Gejb Mekglotan, Miloš Uzan

Los Anđeles Klipersi - Nejtan Mensah, Mije Oni, Džahmil Telfort, Blejk Vesli

Golden Stejt Voriorsi - Tajler Barton, Dejlen Teri, Aleks Tuhi

Denver Nagetsi - Dejn Gudvin, Kolman Hokins, Emanuel Miler

Klivlend Kavalirsi - Rašun Egi, Zek Ostin, Trevon Spajlers, Noam Javok

Detroit Pistonsi - Džon Ukomadu, Brajs Vilijams

Atlanta Hoksi - Kameron Korhen, Kobe Džonson

BONUS VIDEO: