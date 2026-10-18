Slušaj vest

Košarkaši Anadolu Efesa suočili su se sa novim problemom, pošto će nekadašnji igrač Partizana Pi-Džej Doužer zbog povrede leđa odsustvovati sa parketa naredne dve do tri sedmice.

Turski klub potvrdio je da se američki bek povredio tokom utakmice protiv Žalgirisa u petak, što predstavlja dodatnu glavobolju za trenera Pabla Lasa. Efes će u narednom periodu morati da pronađe rešenje za izostanak igrača koji svojim šutem i organizacijom igre može da donese značajan doprinos ekipi.

1/7 Vidi galeriju Pi Džej Doužer Foto: Starsport©, Petar Aleksić, Starsport

Doužer ove sezone u proseku beleži 6,8 poena po utakmici, uz 41,2 odsto uspešnosti u šutu za dva poena i odličnih 43,8 odsto iza linije 6,75 metara. Posebno se ističe njegova sigurnost sa linije slobodnih bacanja, sa koje još nije promašio nijedan pokušaj u dosadašnjih šest utakmica.

Amerikanac je najbolju partiju pružio protiv Real Madrida, kada je ubacio 18 poena, uz šut 4/7 za dva i 2/3 za tri poena, kao i maksimalnih 4/4 sa linije penala. Uz to je upisao jedan skok, tri asistencije i dve ukradene lopte, što mu je donelo indeks korisnosti 18.

Efes je taj duel u Istanbulu dobio rezultatom 94:84, a Doužer je bio jedan od najzaslužnijih za važan trijumf turskog tima.

Njegovo odsustvo predstavljaće izazov za stručni štab Efesa, koji će u naredne dve do tri sedmice morati da se snađe bez američkog beka. Ostaje da se vidi kako će ekipa nadoknaditi njegov doprinos dok se bude oporavljao od povrede leđa.

BONUS VIDEO: