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Napoli više ne krije velike ambicije! Klub sa juga Italije želi da se priključi najjačim evropskim košarkaškim ekipama, a rukovodstvo je spremno da uloži ozbiljan novac kako bi ispunilo uslove za ulazak u Evroligu.

Predsednik Met Riceta u intervjuu za italijanski list "Il Matino" govorio je o planovima koji bi mogli da promene budućnost kluba. Prema njegovim rečima, Napoli je podneo ponudu za dobijanje dugoročne licence i nada se da bi mogao da bude među novim učesnicima elitnog takmičenja.

"Trebalo bi da budemo među preostala četiri kluba. Podneli smo ponudu i spremni smo da prilagodimo dvoranu "PalaBarbuto" pravilima Evrolige", poručio je Riceta.

Pet miliona evra za veliku rekonstrukciju

Jedan od najvećih izazova za Napoli jeste dvorana u kojoj trenutno igra svoje utakmice. Klub je spreman da uloži oko pet miliona evra kako bi "PalaBarbuto" prilagodio zahtevima Evrolige.

Plan uključuje postavljanje velikog centralnog semafora u obliku kocke, izgradnju posebnih ugostiteljskih i VIP prostora, kao i vraćanje kapaciteta na maksimalnih 5.500 gledalaca.

Međutim, to bi trebalo da bude samo privremeno rešenje. Napoli želi da dobije i novu, modernu dvoranu koja bi zadovoljila standarde najvećih evropskih takmičenja.

"Evroliga bi trebalo da nam odobri trogodišnje izuzeće, pre nego što pređemo u novi objekat, za koji se nadamo da ćemo uspeti da izgradimo u što kraćem roku", objasnio je predsednik kluba.

Napoli prošao važnu fazu, ali posao nije završen

Italijanski mediji navode da je Napoli već prošao važnu početnu fazu procesa za dobijanje dugoročne licence. U avgustu je Upravni odbor Evrolige odobrio nastavak razmatranja klupske ponude, ali konačna odluka o ulasku u takmičenje još nije potvrđena.

Prema planu širenja Evrolige, takmičenje bi od sezone 2027/28 moglo da naraste na 24 ekipe, uz mogućnost dodele do osam novih dugoročnih licenci. Napoli je među kandidatima koji se bore za mesto u tom proširenom društvu.

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno ranije je istakao da Napoli ima ubedljiv projekat i da je zadovoljan što je klub prošao u narednu fazu procesa. Ipak, upozorio je da je pitanje dvorane jedan od ključnih izazova koje Italijani moraju da reše.

1/6 Vidi galeriju Napoli Basket Foto: Â©Egizia Coppola / imago sportfotodienst / Profimedia, Alfredo De Lise / imago sportfotodienst / Profimedia

Veliki planovi za budućnost

Napoli je poslednjih meseci ubrzao razvoj kluba. U ekipu je doveo iskusnog trenera Jasmina Repešu, pojačao igrački kadar i proširio projekat osnivanjem ženskog košarkaškog tima.

Ulazak u Evroligu bio bi najveći korak u tom procesu i prilika da se klub etablira među najvažnijim košarkaškim organizacijama na kontinentu.

Ipak, konkurencija je ozbiljna, a interesovanje za nove licence veliko. Napoli sada mora da pokaže da iza ambicioznih najava stoje održiv finansijski plan i infrastruktura dostojna elitnog takmičenja.

Jedno je jasno - Italijani su krenuli u ozbiljnu ofanzivu, a naredni meseci mogli bi da budu presudni za ostvarenje sna o Evroligi.