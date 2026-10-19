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Panatinaikos je ostvario pobedu protiv Peristerija u okviru grčkog prvenstva, a susret su obeležili povratci Kendrika Nana i Kostasa Slukasa. Ipak, šef stručnog štaba Željko Obradović susreo se sa novim problemom.

Na ovoj utakmici povredu je doživeo Geršon Jabusele. Srpski trener je na konferenciji za medije objasnio da je Jabusele dobio udarac na istom mestu kao i pre nekoliko dana:

“Ima potpuno isti udarac kao pre desetak dana, uoči naše utakmice u Patrasu, i to na istom mestu. Zato smo odlučili da ostane u svlačionici i odmah počne sa terapijama. Videćemo u kakvom će stanju biti na sledećem treningu. Naredni trening imamo u utorak, 20. oktobra, pošto igrači sutra imaju slobodan dan."

1/22 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Obradović se potom osvrnuo i na nastup Nana i Slukasa:

“Bilo je očigledno da nisu igrali od prošle sezone. Razgovarao sam sa njima i rekao im da nastave da rade i da budu mirni. Na njima je bilo da odluče kada će biti spremni za povratak, a odlučili su da to bude danas. Juče su učestvovali u treningu sa jednom grupom igrača, a prethodno su imali i dosta individualnog rada. Danas su pokazali da su u dobrom stanju", izjavio je Obradović.

Naredni izazov za Panatinaikos je duel u Evroligi protiv Baskonije, do kada ostaje otvoreno pitanje hoće li se Jabusele oporaviti.

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