Slušaj vest

Partizan je vezao tri poraza u Evroligi, ali nema razloga za paniku, smatra Milutin Aleksić. Ipak, bivši košarkaš upozorio je da ekipi Đoana Penjaroje nedostaju pojačanja, posebno u reketu, kako bi mogla da parira najboljim evropskim timovima.

Crno-beli su u kratkom periodu odmerili snage sa Real Madridom, Panatinaikosom i Fenerbahčeom, a Aleksić smatra da kvalitet protivnika mora da se uzme u obzir. Posebno je pohvalio navijače Partizana i atmosferu u dvorani, uz poruku da ekipa i dalje igra solidnu košarku.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipak, problem predstavlja nedostatak fizičke snage u centarskoj liniji, dodatno otežan povredom Džabarija Džekirija. Uz to, protivničke odbrane sve više usmeravaju pažnju na Karlika Džonsa, zbog čega je neophodan veći doprinos ostalih bekova.

- Partizan je sveo dva potencijalno napadačka tima na vrlo solidan broj koševa. Panatinaikos na 72, još da ne uzmemo one zadnje minute koje su prazni. Fener opet 25 za poluvreme, u drugom je to popravljeno, ali u globalu mislim da Partizanu treba pojačanje, fali mu kao hleb, ali ne treba da se demorališe. Naleteo je na tri od četiri kandidata za Fajnal-for - poručio je Aleksić gostujući u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji.

Milutin Aleksić poručio Partizanu da su potrebna pojačanja Foto: Screenshot