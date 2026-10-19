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Kristijan Koloko odlučio je da karijeru nastavi u Crvenoj zvezdi, iako je imao ponude i interesovanje drugih evroligaških klubova. Kako prenosi španski portal "La Central ACB", dva faktora bila su presudna da kamerunski centar izabere Beograd.

Za usluge Koloka, prema navodima pomenutog izvora, interesovali su se i Fenerbahče, Panatinaikos i Baskonija, ali je Crvena zvezda uspela da ga privoli da pojača ekipu Ibona Navara.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Koloko u Crvenoj zvezdi? Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Prvi razlog za takvu odluku bio je upravo stručni štab predvođen španskim trenerom, dok je drugi predstavljala mogućnost kvalitetnih uslova za rad koje crveno-beli mogu da mu obezbede.

Dolazak kamerunskog centra predstavlja važno pojačanje za Zvezdu, koja je na početku sezone imala problema na poziciji klasične petice. Džonatan Motli i Ebuka Izundu suočavali su se sa oscilacijama u formi i povredama, pa je dodatna opcija u reketu bila preko potrebna.

Koloko u Beograd stiže iz NBA lige, gde nije uspeo da izbori dugoročniji angažman u Nju Orleans Pelikansima. Na NBA draftu 2022. godine izabran je kao 33. pik od strane Toronto Reptorsa, a tokom boravka u najjačoj ligi sveta nastupao je i za Memfis, Los Anđeles Lejkerse i Atlantu.

Crvena zvezda je tako, uprkos konkurenciji renomiranih evropskih klubova, dobila pojačanje koje bi moglo da donese dodatnu čvrstinu i fizičku snagu pod košem.

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