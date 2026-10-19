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Napoli bi mogao da postane novi evroligaški klub! Sve više se govori o ekipama koje bi u budućnosti mogle da dobiju status franšize u najjačem evropskom košarkaškom takmičenju, a italijanski klub veruje da ima ozbiljne šanse da se nađe među izabranima.

Prema nezvaničnim informacijama, Dubai, PAOK, Pariz i Valensija već su dobili status franšize, dok bi Napoli mogao da bude sledeći u nizu. Italijanski klub jedan je od 13 kandidata koji su podneli zahtev, a vlasnik Met Riceta veruje da će njegova ekipa biti među preostalim izabranima.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Trebalo bi da budemo među preostale četiri ekipe. Podneli smo ponudu i spremni smo da prilagodimo "PalaBarbuto" pravilima Evrolige - poručio je Riceta.

Napoli planira investiciju od oko pet miliona evra u renoviranje dvorane, uključujući centralni semafor, luksuzne lože i prostor za goste, uz povratak na kapacitet od 5.500 gledalaca. Klub se nada i izuzeću od tri godine, tokom kojih bi mogao da pređe u novi objekat.

Među kandidatima za status franšize nalaze se i London Lajonsi, Maksima Roma i Hapoel Jerusalim, ali i večiti rivali iz Srbije – Crvena zvezda i Partizan.

Ipak, važno je naglasiti da konačna odluka o svim kandidatima nije zvanično potvrđena. Ukoliko Napoli dobije zeleno svetlo, borba za mesto među evropskom košarkaškom elitom mogla bi da postane još zanimljivija, dok navijači Crvene zvezde i Partizana čekaju rasplet koji bi mogao da utiče na budućnost njihovih klubova.

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