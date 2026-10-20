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Ko će se radovati posle novog evropskog okršaja večitih rivala? Partizan ili Crvena zvezda? Beogradska arena u četvrtak od 20.45 biće poprište velikog košarkaškog spektakla, a nekadašnji prvotimac crveno-belih, danas stručni konsultant Milutin Aleksić, izneo je svoje viđenje predstojećeg derbija.

Iako domaći teren i podrška navijača mogu da budu veliki adut ekipe Đoana Penjaroje, to nikako ne znači da je pobeda unapred rezervisana za crno-bele. Naprotiv, Aleksić smatra da bi jedan segment igre mogao da napravi ključnu razliku!

"Reći ću za koga mislim da će pobediti derbi. Onaj ko bude imao najmanju ovu predzadnju kolonu - izgubljene lopte. U derbiju je obično to tako. Onaj ko bude najfokusiraniji i ko bude imao manje izgubljenih lopti u derbiju, obično dobija meč", poručio je Aleksić u emisiji "Sportuna" na Una televiziji.

Džekiri veliki problem za Partizan!

Crno-beli u derbi ulaze posle tri uzastopna poraza u Evroligi, a dodatnu glavobolju treneru Penjaroji zadaje izostanak Tonjea Džekirija. Njegovo odsustvo posebno bi moglo da se oseti u reketu, gde Partizan nema mnogo prostora za rotaciju.

Žofri Lovernj donosi iskustvo i energiju, ali teško može da preuzme istu ulogu kakvu je imao u najboljim danima. Kevarijus Hejs, s druge strane, još traži pravi ritam, a problem sa ličnim greškama dodatno komplikuje situaciju.

Aleksić ne krije da bi izostanak važnog centra mogao ozbiljno da utiče na šanse domaćina.

"Ono što je kod Partizana vrlo upitno, to je Džekiri. Mislim da je bez njega to u startu veliki hendikep", istakao je bivši košarkaš Zvezde.

Partizan, ipak, ima čemu da se nada. Domaći parket, vatrena atmosfera i kvalitet Karlika Džounsa mogli bi da budu važni aduti u utakmici u kojoj će pritisak biti ogroman. Ipak, ostaje pitanje kako će se američki plejmejker snaći u atmosferi večitog derbija.

"Partizanova blaga prednost je domaći teren, publika, Karlik Džouns kao jedan već iskusni plejmejker u derbijima, iako ne mogu da kažem da Džons ne igra fenomenalno, ali nismo ga još videli u derbiju, kako će izdržati pritisak", rekao je Aleksić.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Zvezda ima adute ispod koša

Crveno-beli u Beogradsku arenu dolaze u znatno boljem rezultatskom raspoloženju. Posle tri vezane pobede, ekipa Ibona Navara želi da nastavi uzlaznom putanjom i iskoristi slabosti najvećeg rivala.

Najveća prednost Zvezde mogla bi da bude upravo igra pod košem. Atleticizam i kontrola skoka mogli bi da predstavljaju ozbiljan problem za Partizan, naročito ukoliko crno-beli budu oslabljeni na centarskim pozicijama.

"Dok je Zvezdina prednost upravo unutrašnja igra, atleticizam na poziciji unutrašnjih igrača i upravo kontrola skoka" objasnio je Aleksić.

Statistika, međutim, ne nudi jednostavan odgovor na pitanje ko je favorit. Partizan je u prethodnom periodu imao problema sa realizacijom slobodnih bacanja i šuta za tri poena, dok je broj ukradenih lopti pao na oko deset po utakmici. Zvezda se, s druge strane, ističe skokom, ali će i ona morati da odgovori na agresivnost domaćina.

"To je stvarno praznik košarke"

Aleksić smatra da termin derbija dolazi u pravom trenutku. Obe ekipe već imaju šest evroligaških utakmica iza sebe, pa je jasno da će duel imati veliki značaj u borbi za što bolju poziciju pred nastavak sezone.

"Derbi dolazi u neko pravo vreme. Već šest utakmica odigranih na tom nivou, pravi derbi u smislu gde je i jednim i drugima važna pobeda, gde mogu da ostanu u tom priključku za plej-of i plej-in", naglasio je biši košarkaš.

Ipak, kada je reč o najvećoj utakmici srpske košarke, kvalitet na papiru nije jedino merilo. Ogromna želja, pritisak sa tribina i potreba da se postane heroj večeri mogu da odvedu igrače u greške, zbog čega će psihološka priprema biti od presudnog značaja.

"Koraci, loš pas, svašta nešto ne ulazi u kategoriju ukradenih lopti, ali mislim da je fokus u tim mečevima najvažniji. Da se ne izgori u toj ogromnoj želji, u tome da se juri ka tome da se bude heroj. Da budemo iskreni, svako ima želju u tom najvećem spektaklu koji se dešava u Srbiji da bude apostrofiran. Tu je važan potpis trenera, da ih psihološki spremi. Ništa oni ne mogu da budu bolji igrači nego što su bili u petom i šestom kolu, nego upravo hladnoća, mirnoća, čini mi se da će u takvoj situaciji da bude presudna", poručio je Aleksić.

Partizan želi da prekine niz poraza, dok Zvezda namerava da nastavi seriju pobeda. Ulog je veliki, a greške bi mogle skupo da koštaju obe ekipe.