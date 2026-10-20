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Pred početak nove NBA sezone klubovi su morali da skrate sastave na konačnih 15 igrača, a rok za registraciju istekao je 19. oktobra. U poslednjem talasu rezova čak 99 košarkaša dobilo je otkaz nakon što je procenjeno da ne zadovoljavaju potrebe timova koji su ih testirali tokom leta.

Pravi talas otpuštanja viđen je 16. oktobra, kada je bez angažmana ostalo 84 igrača. Tokom intenzivna 96 sata viđen je veliki broj otkaza i novih potpisa, što se pomno pratilo širom Evrope. Dešavanja na američkom tržištu posebno interesuju Partizan i Crvenu zvezdu, koji i dalje traže pojačanja i analiziraju opcije koje su se iznenada pojavile.

Iako su pojedina imena poput Kevina Portera Džuniora (koga je otpustio Milvoki, a u karijeri beleži 17,4 poena na više od 300 NBA utakmica) van domašaja evropskih klubova, na tržištu se pojavio niz izuzetno zanimljivih košarkaša.

1/4 Vidi galeriju Kevin Porter Džunior Foto: Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia, Patrick McDermott / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

U poslednja 24 sata, pored Portera, bez ugovora su ostali i Šon Pedula (Hjuston), Volter Klejton Džunior (Memfis), Majka Pivi (Memfis), Dalton Neht (LA Lejkers), Dvajt Pauel (Dalas), Si Džej Hantli (Finiks), Adam Flegler (Sakramento) i Kobi Brej (Finiks).

Ko su najzvučnija imena na tržištu?

Crvena zvezda je već reagovala angažovanjem Kristijana Koloka, dok Partizan i dalje aktivno traži pojačanja.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Koloko u Crvenoj zvezdi? Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Trener Penjaroja već nedeljama ukazuje na potrebu za osveženjem u igračkom kadru, budžet je obezbeđen, pa se u Humska čeka odgovarajući profil.

Igrači koji su nedavno ostali bez NBA angažmana i mogli bi da postanu mete evroligaških klubova:

Dvajt Pauel (Dalas) - Iskusni kanadski centar otpušten je 19. oktobra posle 12 godina u Frankšizi, gde je bio važan deo rotacije i jedan od lidera u svlačionici (3,3 poena i 3,4 skoka prošle sezone).

Pet Konaton (Šarlot) - Bivši NBA šampion i pouzdan šuter koji timovima donosi veliko iskustvo i pretnju sa vanlinijske pozicije (5,6 poena, 3,1 skok i 2,1 asistencija).

Džeremi Sohan (Portland) - Poljski krilni igrač predstavlja jedno od najvećih iznenađenja među otpuštenima, s obzirom na to da je imao značajnu ulogu u San Antoniju (prosek karijere: 9,9 poena, 5,4 skoka, 2,5 asistencije).

Dalton Neht (LA Lejkers) - Talentovani šuter i pik sa drafta 2024. otpušten je u poslednjem krugu rezova (tokom debitantske sezone imao je periode u kojima je beležio 18,9 poena po meču).

Elfrid Pejton (Sakramento) - Nekadašnji visoki pik sa drafta, klasični organizator igre sa odličnim pregledom terena i prepoznatljivim stilom (3 poena, 1,8 skokova i 2 asistencije u poslednjoj aktivnoj sezoni).

Očai Agbađi (Njujork Niks) - Bivši NCAA šampion i bek izuzetnih atletskih predispozicija, koga su napadačke oscilacije sprečile da se izbori za stalnu ulogu (5,8 poena i 2,8 skokova, uz 29% šuta za tri poena).

Hejvud Hajsmit (Finiks) - Defanzivni specijalista poznat po čuvanju najboljih protivničkih spoljnih igrača (6,1 poen, 3,2 skoka, 39,6% šuta za tri).

Juki Kavamura (LA Klipers) - Japanski plejmejker koji se nije prilagodio na NBA ritam (20,9 poena i 8 asistencija u prethodnoj sezoni u Japanu).

Toni Bredli (Njujork Niks) - Klasični centar sa defanzivnim usmerenjem (1,6 poena i 0,9 skokova u poslednjim nastupima).

Slobodni na tržištu su i Tristen Njutn i Viktor Lahin (Sakramento), Kobi Bafkin (Nju Orleans), Volter Klejton Džunior (Minesota), kao i Brendon Boston Džunior (Čikago).

Šta vi mislite, da li je neko od ovih igrača pravi izbor za večite? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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