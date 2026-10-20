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Odnosi između Evrolige i NBA daleko su od idealnih, što potvrđuju i najnovije tvrdnje izvršnog direktora takmičenja, Ćusa Buena. Iako ističe da su vrata za dijalog i dalje otvorena, Bueno jasno upozorava na scenario koji bi mogao da izazva pravu "katastrofu" na košarkaškoj sceni Starog kontinenta ukoliko američka liga odluči da pokrene sopstveno takmičenje u Evropi.

Formiranje paralelnog NBA takmičenja u Evropi dovelo bi do opšte podeljenosti na tržištu, dok bi vodećim evropskim klubovima potencijalni prelazak doneo nesagledive finansijske gubitke.

"Evroliga ostaje otvorena za dalje pregovore sa NBA ligom o potencijalnom partnerstvu u Evropi, uprkos tome što je odbila prvobitni predlog te lige", rekao je Ćus Bueno i nastavio:

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"Ako odluče da uđu na ovo tržište, to će biti katastrofa. I oni to znaju, mi to znamo, a mi to ne želimo. Imali smo određene razgovore nakon Koma. Stav vlasnika bio je veoma jasan. Uvek ćemo biti otvoreni da saslušamo i razgovaramo sa NBA ligom o bilo kakvom potencijalnom dogovoru. Ali to mora da ima smisla za nas. Telefonske linije su otvorene, pa ako nešto ranije nije funkcionisalo, možda postoji nešto što bi moglo da uspe u budućnosti."

Da li je realan prelazak u NBA Evropu?

Glavni operativac Evrolige uveren je da klubovi neće napustiti trenutno okruženje, naročito imajući u vidu obaveze preuzete potpisivanjem novih desetogodišnjih licenci i planiranom transformacijom u franšizni model.

"Ne verujem da će se to dogoditi. Mislim da timovi žele da ostanu zajedno i da deluju zajedno. To je ono što čujem, a čuli smo i od svih njih na sastanku na jezeru Komo. Ako dođe do podele, gubi se vrednost, a korist od toga ima neko treći. Jedna od stvari koju ne želimo jeste dalja fragmentacija."

Svih 13 klubova-akcionara verifikovalo je ugovore na narednu deceniju u okviru sveobuhvatnog plana ekspanzije. Svaki eventualni pokušaj napuštanja takmičenja nosio bi sa sobom ogromne finansijske sankcije.

"Ako žele da odu, postoji penal koji mogu da plate, a klubovi takođe mogu da zahtevaju naknadu štete pojedinačno. Izgubili bi više od 80 miliona evra, koliko vrede njihovi udeli", objasnio je Bueno.

"Ako bi ikada poželeli da se vrate, morali bi da plate iznos koji bude važeći u trenutku kada podnesu zahtev za povratak. Dakle, smatram da bi mnogo izgubili ukoliko bi otišli", zaključio je.

Evolucija takmičenja i status srpskih večitih rivala

Evroliga je zvanično pokrenula proces tranzicije ka klasičnom franšiznom sistemu. Kada se završi faza sa 13 osnivača, u planu je dodela još osam dugoročnih licenci, a detaljniji raspored i uslovi biće obelodanjeni tokom novembra. Crvena zvezda i Partizan nalaze se u krugu kandidata za ove pozicije, mada pojedini izvori navode da trenutno pet drugih evropskih klubova ima prednost u trci za dobijanje franšiznog statusa.

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