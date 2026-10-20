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Prošao je kroz pakao zbog teške povrede, mesecima se borio da se vrati na parket, a sada je nova vest iz Atine ponovo zabrinula navijače Panatinaikosa!

Matijas Lesor osetio je tegobe u kolenu tokom utakmice sa Hapoelom, nakon čega je obavio lekarske preglede i magnetnu rezonancu. Pominjanje edema koštane srži odmah je podiglo uzbunu, ali su ubrzo stigle i ohrabrujuće informacije iz Grčke.

Problem se pojavio tokom utakmice Panatinaikosa i Hapoela iz Tel Aviva, odigrane 16. oktobra u Atini. Zeleni su poraženi rezultatom 81:91, a Lesor je tokom završnice osetio nelagodnost u kolenu.

Francuz je ipak završio utakmicu, ali problem nije zanemaren. Ubrzo je obavio dodatne lekarske preglede, uključujući magnetnu rezonancu, kako bi se utvrdilo šta se dešava sa njegovim kolenom.

Magnetna rezonanca pokazala edem koštane srži

Rezultati pregleda pokazali su mali edem koštane srži u predelu kolena. Sam nalaz zvučao je zabrinjavajuće, posebno imajući u vidu Lesorovu istoriju povreda.

Međutim, prema izveštajima grčkih sportskih medija, reč je o starijoj promeni koja ne izaziva posebnu zabrinutost.

"Sport24", "Gazzetta" i "Eurohoops" preneli su umirujuće informacije, uz navode da Panatinaikos ne očekuje da ovaj nalaz izazove ozbiljnije probleme.

Dodatno ohrabruje informacija da trenutni problem, prema objavljenim izveštajima, nije povezan sa njegovim ranijim povredama.

Ponovo se setili pakla iz 2024. godine

Nije teško razumeti zašto je svaka nova vest o Lesorovom zdravstvenom stanju izazvala toliku pažnju.

Francuski centar je u decembru 2024. doživeo prelom fibule leve noge, nakon čega je operisan i započeo dug oporavak. Povratak na parket nije bio jednostavan, a dodatne poteškoće tokom rehabilitacije odlagale su njegov povratak u punu takmičarsku formu.

U novembru 2025. pojavila se i vest o edemu koštane srži u predelu levog skočnog zgloba, zbog čega je njegov povratak na teren ponovo odložen.

Upravo zbog tog iskustva nova vest o edemu izazvala je dodatnu zabrinutost među navijačima.

Srećom, sadašnji nalaz, prema izveštajima, nije povezan sa ranijim povredama. Ovoga puta govori se o maloj, starijoj promeni u predelu kolena.

Odmarao protiv Peristerija

Stručni štab odlučio je da ne rizikuje Lesorov nastup u prvenstvenom duelu protiv Peristerija, koji je Panatinaikos dobio rezultatom 95:75.

Francuski centar nije bio u sastavu za tu utakmicu, a odluka da bude pošteđen uklapa se u oprezan pristup kluba posle nelagodnosti u kolenu.

Prema pisanju grčkih medija, očekivalo se da Lesor bude na raspolaganju za naredni evroligaški izazov.

1/5 Vidi galeriju Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Panatinaikos bi 22. oktobra trebalo da dočeka Baskoniju u Evroligi, a grčki mediji su preneli da klub računa na Lesora za taj susret.

To je svakako ohrabrujuća informacija, ali treba napraviti razliku između očekivanja da igrač bude dostupan i konačne potvrde da će zaista nastupiti. Njegovo stanje i odluka stručnog štaba ostaju ključni.

Ukoliko bude spreman, Lesor bi predstavljao važno pojačanje za ekipu koja želi da se vrati na pobednički kolosek posle poraza od Hapoela.

Panatinaikos, dakle, ima razloga za oprez, ali prema trenutno dostupnim vestima nema razloga za paniku.