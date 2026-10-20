FANTASTIČNA VEST ZA PARTIZAN! Kapiten dobio zeleno svetlo za povratak na parket
Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković vraća se timskim treninzima u punom ritmu, saopštio je beogradski klub.
"Kapiten crno-belih Vanja Marinković dobio je zeleno svetlo da se priključi timskim treninzima. Posle detaljnih pregleda u Finskoj, Marinković je od doktora Lase Lempianena dobio dozvolu da se priključi timskim treninzima u punom ritmu. Kompletan proces će biti pomno praćen i kontrolisan sa ciljem da se kapiten na teren vrati u potpunosti spreman", saopštili su "crno-beli".
Marinković (29) je u januarum tokom evroligaškog meča protiv Hapoela, zadobio potpunu rupturu desne Ahilove tetive, zbog čega je morao da se podvrgne operaciji, a ukoliko sve protekne u najboljem redu na treninzima očekuje se da se u novembru vrati takmičarskim utakmicama.