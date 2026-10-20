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Ta cifra je uvećana zbog jedinstvenih troškova izraelskog kluba, a prema tamošnjim medijima, 29 miliona evra neto "otpada" na plate igrača.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Ako pokušate da uporedite, recimo, šta bi značilo da imam ovaj tim u Grčkoj, u Atini, recimo da je Hapoel treći tim Atine, onda bi to verovatno bilo oko 55 miliona evra", rekao je Janaj.

Tri su razloga za to.

"Prvo, potrebno nam je da imamo drugu bazu u Sofiji. To povećava troškove. Drugo, oporezivanje u Izraelu je veće nego u Grčkoj".

Kao treći razlog su propisi u izraelskom prvenstvu.

"Samo pet stranaca sme. To znači da vam je potrebno više igrača samo za takmičenje u izraelskoj ligi", ističe Janaj.

Hapoel ima skor 4-2 u Evroligi i trenutno je šesti na tabeli.