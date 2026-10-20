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Zamenik komesara NBA lige Mark Tejtum rekao je danas da nedavno objavljeni desetogodišnji plan košarkaške Evrolige ne menja planove za projekat NBA Evropa.

"Desetogodišnji poslovni plan Evrolige ne menja naše planove. Mogu vam reći da će naš model klubovima ponuditi mnogo brži put do profitabilnosti. Pročitao sam neke izveštaje o evroligaškim timovima koji danas nisu finansijski stabilni: prema našim projekcijama, tim sa stalnim mestom u našoj ligi će, u proseku, postići profitabilnost do svoje treće godine", rekao je Tejtum, a prenose brojni američki i evropski mediji.

1/3 Vidi galeriju NBA Evropa Foto: Ilustracija, Shutterstock

Tejtum je istakao i da će projekat NBA Evropa biti mnogo profitabilniji od Evrolige.

"Video sam i brojke koje Evroliga namerava da uloži ili prerasporedi svojim klubovima. Naše projekcije pokazuju da ćemo utrostručiti te procene, sa isplatama tokom desetogodišnjeg perioda koje će ukupno iznositi milijarde i desetine milijardi dolara, namenjene da se vrate klubovima i učine ih finansijski stabilnim", zaključio je Tejtum.

Tanjug