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Beograd će u četvrtak uveče biti centar evropske košarke, pošto će Partizan biti domaćin Crvenoj zvezdi u sedmom kolu Evrolige.

Crno-beli će u taj duel ući sa skorom 3-3, ali sa tri vezana poraza, dok su crveno-beli na učinku 4-2 i imaju četiri pobede zaredom.

Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Evroliga pridaje veliku važnost ovoj utakmici, pa je na svojim stranicama počela odbrojavanje do novog srpskog "večitog" derbija.

"Još dva dana" poručila je Evroliga na društvenim mrežama uz oznaku "Rivalry Series" i video materijal sa prethodnog derbija odigranog u "Beogradskoj areni", najavljujući jedan od najiščekivanijih duela u sezoni.

Kurir sport / Sportske.net

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Evroliga nije ni probala da pusti himnu u Beogradskoj Areni Izvor: MONDO/Nikola Lalović