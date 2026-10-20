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Zbog pomenute povrede, francuski košarkaš na teren neće izaći barem 20 dana, dok je i Žan Montero pod znakom pitanja za predstojeći okršaj protiv Fenerbahčea.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Evana Furnijea nećemo gledati na terenu na mečevima sa Fenerbahčeom, Bešiktašem, Olimpijom Milano i Crvenom zvezdom u Evroligi, kao i Promiteasom, Peristerijem i Marusijem u grčkom šampionatu. Potencijalno bi mogao da se vrati za meč sa Dubaijem, 12. novembra.

Meč sa Zvezdom se igra 6. novembra, a domaćin je Olimpijakos

Francuski košarkaš je do sada ove sezone imao odlične proseke od 11,3 poena uz 2,7 asistencija po meču.