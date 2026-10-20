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Talentovani centar Luka Živojinović potpisao je u utorak prvi ugovor sa KK Crvena zvezda.

Luka, koji igra na poziciji centra, visok je 210 centimetara, tako postaje još jedan u nizu talentovanih momaka, koji su rasli kroz program mlađih selekcija našeg kluba i kucaju na vrata prvog tima.

Luka Živojinović je rođen u Novom Sadu (5. oktobra 2008.), a kao kadet je stigao u Beograd i redove naše Crvene zvezde.

Nastupao je za kadetski i juniorski tim Crvene zvezde, a bio je deo nacionalnog tima Srbije i član selekcije do 18 godina na FIBA U18 Evrobasketu.

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