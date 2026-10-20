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Jedan od najboljih igrača Makabija iz Tel Aviva Ife Lundberg doživeo je povredu tetive kvadricepsa na treningu izraelskog kluba zbog čega će biti van terena narednih šest do osam nedelja.

Danski košarkaš je vrlo dobro počeo sezonu, naročito se istakavši prošle nedelje u tesnom porazu od Barselone, ali ga je peh na treningu značajno odvojio sa terena.

Čak i da oporavak delimičnog kidanja tetive kvadricepsa bude išao brže od očekivanog, teško je očekivati da će Lundberg na teren pred početka decembra.

To znači da će propustiti niz evroligaških duplih kola plus derbi protiv gradskog rivala Hapoela pa će Makabi izvesno neplanirano morati na tržište, a kako prenosi "Basket news" kao zamena bi mogao da dođe Tajler Dorsi.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

S obzirom na to da mu ugovor ističe na kraju sezone, jasno je da će rešenje morati da se pronađe što pre. Ukoliko dođe do raskida, Makabi svakako čeka u redu, ali će Dorsi morati da se odkrene velike plate ukoliko želi da obuče dres izraelskog velikana.

Nezanemarljiv razlog za priču o povratku u Makabi leži u tome što je Dorsi već nosio dres ovog kluba, beležeći brojke koje su ga kasnije preporučile Olimpijakosu.

Dok se čeka rezrešenje sudbine igrača kojeg mnogi žele, prvi izazov za tim Odeda Kataša biće okršaj protiv Real Madrida u četvrtak uveče.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite