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Predstojeći večiti košarkaški derbi, prvi ove sezone, između Partizana i Crvene zvezde, polako ali sigurno dostiže groznicu koja prati pomenute duele.

Partizan će u četvrtak od 20.45 dočekati večitog rivala u Evroligi.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Crno-beli su se u utorak uveče dva puta oglasili u roku od tri sata na službenim stranicama na društvenim mrežama.

U prvoj objavi Partizan se poslužio stihovima poznate pesme navijača "Nek ne igra ko se lomi", i tako poslao motivacionu poruku svojim igračima.

Tri sata kasnije je usledila i poruka navijačima. Ona glasi - Arena je dva dana uoči meča rasprodata. Doduše, ostalo je još svega nekoliko ulaznica, ali su u pitanju minuti ili sati dok i ta opcija bude zatvorena.

Nema sumnje, čeka nas novi spektakl.