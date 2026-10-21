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Problemi se gomilaju u Baskoniji! Španski evroligaš ostao je bez jednog od svojih najpoznatijih igrača, Markusa Hauarda, koji je posle raskida ugovora pojačao ruski Zenit iz Sankt Peterburga, gde će ponovo sarađivati sa trenerom Duškom Ivanovićem.

Međutim, rastanak sa klubom iz Vitorije mogao bi skupo da košta Baskoniju, pošto bi američki košarkaš, prema pisanju španskih medija, trebalo da dobije čak dva miliona evra na ime odštete!

1/4 Vidi galeriju Markus Hauard Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, EPA/Filip Singer, Profimedia

Dva miliona evra za rastanak!

Kako prenosi španski "El Korreo", Hauard bi nakon sporazumnog raskida ugovora sa Baskonijom trebalo da inkasira pozamašnu sumu od dva miliona evra.

Američki bek imao je važeći ugovor sa španskim klubom za ovu i narednu sezonu, ali je njegova uloga na početku takmičarske godine bila znatno manja nego ranije. Minutaža mu je opala, a saradnja koja je godinama donosila odlične rezultate došla je do kraja.

Hauard je u prethodnim sezonama bio jedno od zaštitnih lica Baskonije i jedan od najopasnijih šutera Evrolige. Njegove trojke često su pravile razliku, a protivničke odbrane morale su posebno da vode računa o njemu.

Ipak, okolnosti su se promenile, pa su igrač i klub odlučili da se raziđu.

Zenit i Duško Ivanović čekaju Hauarda

Novi izazov Hauarda čeka u ruskom Zenitu, gde će ponovo sarađivati sa Duškom Ivanovićem. Prema navodima iz dostavljenog izveštaja, američki košarkaš trebalo bi da potpiše dvogodišnji ugovor, uz godišnju zaradu od oko milion evra.

To znači da će u Rusiji za dve sezone zaraditi približno dva miliona evra, dok bi mu ostanak u Baskoniji, prema ranije ugovorenim uslovima, doneo veća primanja.

Upravo je zato odšteta od dva miliona evra toliko značajna za španski klub. Prema pisanju "El Koreja", Baskonija će Hauardu nadoknaditi iznos predviđen dogovorom o raskidu, čime će pokušati da zatvori jedno poglavlje i nastavi sezonu sa izmenjenim sastavom.

Odlaze i ljudi iz stručnog štaba, Baskonija pod pritiskom

Odlazak Markusa Hauarda nije jedina promena koja je pogodila klub iz Vitorije. Baskoniju je napustio i trener Paolo Galbijati, što dodatno komplikuje situaciju za ekipu koja se takmiči u Evroligi.

Promene u igračkom kadru i stručnom štabu dolaze u nezgodnom trenutku, pa će rukovodstvo kluba morati brzo da pronađe način da stabilizuje ekipu i odgovori na izazove koji slede.