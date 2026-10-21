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Košarkaška groznica trese Beograd! Partizan i Crvena zvezda u četvrtak od 20.45 časova u Beogradskoj areni igraju novi evroligaški večiti derbi, a svoja očekivanja pred ovaj spektakl izneo je i Nenad Trajković, nekadašnji trener crno-belih, a sada pomoćnik u Virtusu iz Bolonje.

Iako je Partizan bolje otvorio sezonu i vezao tri pobede, čini se da je ekipa Đoana Penjaroje u prethodnom duplom kolu ostala bez neophodne energije posle velikih napora protiv izuzetno kvalitetnih rivala.

S druge strane, Crvena zvezda u derbi ulazi na krilima četiri uzastopne pobede. Crveno-beli su sezonu počeli sa dva poraza na domaćem terenu, ali su u međuvremenu podigli formu i pokazali da mogu da se nose sa najjačim ekipama Evrolige.

Trajković veruje u Vildozu

Trajković je u razgovoru za "Mozzart sport" upozorio na to da će Crvena zvezda pokušati da zaustavi Karlika Džonsa, glavnog organizatora igre Partizana. Upravo zato smatra da Luka Vildoza može da bude ključni adut crno-belih, jer bi svojim kreacijama mogao da preuzme odgovornost ukoliko protivnik neutrališe Džonsa.

"Svako ko gleda, zna šta treba da radi sa Partizanom. Utakmica protiv Fenerbahčea je bila pokazna vežba. Zaustaviti Karlika Džounsa koji je primarni kreator. Kada njega zaustavite, a niko drugi se ne pojavi, onda je Partizanu mnogo teško da dođe do pobede. Zato je potreban Luka koji ima kreaciju, ima i karakter, ja u njega verujem".

Iskusni stručnjak dobro poznaje i neke druge igrače koji će biti deo ove evroligaške priče, a posebno je pohvalio jednog košarkaša sa kojim je sarađivao.

"Znam ja tu dosta momaka i pored njih dvojice. Sa Kramerom sam sarađivao. On je ubica. U stanju je da ubaci devet ili 10 trojki za reprezentaciju, a uz to je i odličan u odbrani. Znam i Itana Tompsona od pre nekoliko godina kada sam bio u Los Anđelesu na treningu sa njim".

1/11 Vidi galeriju Argentinski košarkaš Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Printscreen / Twitter / PartizanBC

Ko je u prednosti?

A kada je došlo vreme za glavno pitanje - ko ima bolju poziciju pred večiti derbi?! Trajković je izneo zanimljivu analizu. Iako Crvena zvezda ima pobedu više, smatra da je Partizan dosadašnjim rezultatima protiv ekipa iz donjeg dela tabele uradio dobar posao.

"Kada podvučem crtu za sve što se desilo, možda vas iznenadim odgovorom, bolje je prošao Partizan. Zvezda ima pobedu više, ali izgubila je dve kod kuće, a to znači da su izgubili utakmicu od Žalgirisa… problematično, dok protiv Hapoel Tel Aviva nije toliko problematično.

Mislim da će Žalgiris biti u donjoj grupi timova, a tu su još Makabi Tel Aviv, Pariz, Asvel, Milano, Bešiktaš, Virtus, Baskonija… Onda dolaze Partizan i Zvezda, a onda imamo Hapoel, Dubai i sve ostale najbolje. Jeste pozitivno što je dobila Dubai i tako anulirala jedan taj poraz.

Partizan je po meni u boljoj situaciji jer je sve dobio iz donjeg doma, pogotovo zbog Pariza i Bajerna na strani. Naravno, izgubili su od Panatinaikosa kod kuće, ali tu su porazi od Reala i Fenerbahčea koji su za vrh", smatra iskusni stručnjak.

Zvezda ima jači roster, ALI...

Trajković nije krio da Crvena zvezda, prema njegovoj proceni, ima kvalitetniji i širi sastav. Ipak, veruje da bi odbrana crno-belih i prednost domaćeg terena mogli da budu presudni u utakmici koja se čeka sa ogromnim nestrpljenjem.

"Zvezda ima kvalitetniji roster, ima mnogo širi sastav jer su sekundarni igrači opasniji. Da sada ne nabrajam Bandžu Sija, Nakića koji nisu toliko dobri napadači, od Dejvida Krejmera pa nadalje… Ipak dajem Partizanu prednost jer Partizan igra mnogo jaču odbranu od Zvezde i što je domaći teren".

Bivši trener crno-belih upozorio je, međutim, da će Partizan morati da pronađe način da zaštiti Karlika Džounsa od pritiska protivničke odbrane. Upravo je to, prema njegovim rečima, jedan od ključnih zadataka koji bi mogli da odluče pobednika.

Naravno, imaće Partizan poteškoća jer svi znaju da moraju da čuvaju Karlika, kao što je to Fenerbahče radio, to će raditi i Zvezda koja takođe ima i veći budžet od Partizana što je takođe vredno pomena kada su sastavljali tim", zaključio je Nenad Trajković.

U svakom slučaju, očekuje nas još jedan evroligaški derbi u kojem će svaki posed, svaka odbrana i svaki šut imati ogromnu težinu. Zvezda ima širi roster i bolji niz rezultata, ali Trajković veruje da bi Partizan, uz čvršću odbranu i podršku sa tribina, mogao da izađe kao pobednik.