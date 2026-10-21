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Košarkaši Partizana i Crvene zvezde će u četvrtak od 20.45 sati u "Beogradskoj areni" odigrati prvi ovosezonski "večiti derbi" u okviru sedmog kola Evrolige.

Crno-beli su sjajno započeli sezonu pošto su vezali tri uzastopne pobede na startu takmičenja, ali su onda izgubili isto toliko vezanih utakmica, dok je Zvezda posle dva uvodna neuspeha trenutno u seriji od četiri vezane pobede.

Evroliga odredila sudije

Uloga glavnog arbitra poverena je Špancu Karlosu Perugi. Njemu će pomagati Ukrajinac Boris Rižak i Francuz Toma Bisuel.

Zanimljivo, Peruga je sudio i prethodni evroligaški derbi u kojem je 2. aprila Partizan kao gost savladao Zvezdu sa 89:82,

1/7 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Partizan derbi Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

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