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Partizan će u četvrtak uveče biti gost Crvenoj zvezdi u okviru 7. kola Evrolige, a pred okršaj srpskih rivala je govorio Ben Bentil.

Bentil je nosio dres Crvene zvezde u sezoni 2022/23.

"Večiti derbi mi je značio sve. To je pitanje života i smrti, tako bih ga opisao. Bez obzira na to šta ti se dešava tokom sezone, derbi je njen najvažniji događaj", rekao je Bentil za "Meridian sport" i dodao:

"Moja omiljena uspomena vezana za derbi je kada smo pobedili Partizan iz Kupa u Nišu, a zatim i osvojili trofej".

Neprijatnost u restoranu

Prisetio se košarkaš iz Gane i kako je verbalno napadnut od strane navijača Partizana pred okršaj večitih rivala.

"Najluđa priča koju imam sa derbija dogodila se dva dana pre evroligaškog derbija. Jedan navijač Partizana mi je, koliko se sećam, dobacivao ružne reči u restoranu. Pre nego što sam uopšte stigao bilo šta da kažem, navijači Crvene zvezde, koji su takođe bili u restoranu, ustali su i počeli da viču na njega u moju odbranu. U tom trenutku sam poželeo da uradim sve što je u mojoj moći da pobedimo u tom derbiju, zbog naših navijača".

1/7 Vidi galeriju Ben Bentil u dresu Crvene zvezde Foto: @starsport, www.kkcrvenazvezda.rs

Te sezone je Partizan osvojio trofej u ABA ligi.

"Najteži deo derbija je, u suštini, prednost domaćeg terena. Mislim da nismo izgubili to finale ABA lige zato što je Partizan bio bolji od nas. Ne, jednostavno su imali prednost domaćeg terena, a njihovim navijačima je bilo dozvoljeno da prisustvuju utakmici. Oba tima se zaista hrane energijom koju im navijači daju".

Najavio je košarkaš posetu Beogradu.

"Voleo bih da se vratim i uživo pogledam utakmicu Crvene zvezde. Volim navijače i atmosferu. Između mene i tog kluba oduvek postoji posebna ljubav. Zaista sam se osećao kao kod kuće i i dalje se tako osećam svaki put kada dođem u Beograd", zaključio je Bentil.

Kurir sport/Meridian sport

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