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Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke oduševljen je saradnjom sa španskim stručnjakom Ibonom Navarom.

U svom podkastu sipao je hvalospeve na račun trenera Zvezde, otkrio detalje njihovog razgovora tokom leta i objasnio zbog čega veruje u njegov sistem.

Dotakao se i večitog derbija sa Partizanom, a poruka pred duel koji se igra u četvrtak bila je kratka i jasna.

Pred Zvezdom je veliki izazov. U četvrtak od 20.45 časova na programu je večiti derbi sa Partizanom, a crveno-beli žele da pobedom potvrde dobar period i dodatno podignu samopouzdanje. Prošle sezone crno-beli zadali su im nekoliko bolnih udaraca, pa motiva za novi okršaj sigurno neće nedostajati.

"Neću reći ništa. Moramo da pobedimo. To je bukvalno to", poručio je Moneke.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Moneke je u svom podkastu posebno govorio o značaju trenera Ibona Navara, ističući da veruje u njegov sistem i način rada.

"Možda nekada nećeš razumeti zašto igrač samo osam ili deset minuta, pa ćeš prirodno biti ljut ili zbunjen. To će se dešavati, jer smo ljudska bića, sportisti, svi imamo ego i hoćemo da pomognemo timu, ali mene nije trebalo ubeđivati u to, jer, kao što sam već rekao, video sam kako je Unikaha igrala tri prethodne sezone i bio sam fan toga. Tada sam mislio: Nisam siguran kako bih se snašao u ovom sistemu, ali kako je vreme prolazilo, kako sam stario i prolazio svašta, više nemam sumnje da mogu da igram u tom sistemu i znam da mogu da utičem na igru za 20 minuta", poručio je Moneke.

"On je košarkaški genije"

Nije se tu zaustavio košarkaš crveno-belih. Imao je samo reči hvale za španskog stručnjaka, ali i za atmosferu koja vlada u svlačionici.

"Ponosan sam na trenera, jer je on košarkaški genije i ima način komunikacije koji je veoma zanimljiv. Voli i ima sjajnog pomoćnika Alberta, koji baš dobro brine o nama i sjajno komunicira. Postoji otvoren dijalog među igračima u oba smera. Parola je nebitno koliko igrao - podrži saigrače i budi tu za ekipu, jer će tvoje vreme doći. Batler je imao 0 protiv Asvela, a onda je bio junak protiv Pariza. Sličan je primer i sa Krisom Džonsom. Tako će biti za svakoga. Upravo smo doveli Koloka! Uzbuđen sam, ali jedna po jedna utakmica" istakao je Moneke.

1/8 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Posebno zanimljiva bila je priča o njegovom razgovoru sa Navarom tokom leta. Trener Zvezde kontaktirao ga je još u julu, pre početka priprema, i jasno mu stavio do znanja šta očekuje od njega tokom sezone.

"Ibon me je zvao, a nije morao. Kontaktirao me u julu i rekao: Hej, treba nam da budeš u najboljem izdanju cele sezone. Ne želim da ostaneš bez goriva i ne želim da misliš kako ako ne odigraš dobro, da će tim imati manje šanse da pobedi. Ne želi da niko oseća taj pritisak. Zato mi je lako da budem spreman", otkrio je košarkaš Crvene zvezde.