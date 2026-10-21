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Partizan će u ćetvrtak od 20.45 časova biti domaćin Crvenoj zvezdi u utakmici koja će biti odigrana u okviru 7. kola Evrolige.

Trener crno-belih je otkrio kakva očekivanja ima od ove utakmice. Upitan je o činjenici da pojedini košarkaši Partizana još uvek nisu igrali protiv Crvene zvezde.

"Znam, i objasnio sam novim igračima, ovo je drugačija utakmica. Na kraju, to je pobeda ili poraz, slično kao i svaka druga utakmica, ali znam da je za naše navijače, za sve, za grad i za ovu zemlju, ovo posebna utakmica. To je sasvim jasno. Želimo da pobedimo i borićemo se zajedno sa našim navijačima da pokušamo da pobedimo", rekao je Đoan Penjaroja.

Kakvo je stanje Vanje Marinkovića koji nije igrao još od januara ove godine?

"Imamo 12 igrača. Dobre vesti su da je juče odradio 10-15 minuta treninga sa ekipom, napreduje iz dana u dan, ali sutra imamo 12 igrača i idemo da se borimo sa tih 12 igrača, bez izgovora. Korak po korak, posle devet meseci i teške povrede. Sada je ušao u fizičku formu i potrebno je da trenira sa kontaktom sa ekipom, da odradi situacije dva na dva, tri na tri, četiri na četiri, pet na pet. Moramo imati strpljenja s njim, a i on sam mora biti strpljiv. Dobra vest je da je koleno dobro, u formi je, svi medicinski rokovi su ispoštovani i mislim da bi već za dve ili tri nedelje mogao da odigra prve minute".

Karlik Džons je najvažniji igrač crno-belih

"Svi znaju da je Karlik važan igrač za nas i za Partizan. Ali ne samo Karlik... Potrebni su nam svi. Naši igrači igraju na dobrom nivou i jasno je da Karlik u poslednje tri utakmice nije postigao mnogo poena. To je tačno, svi timovi su se u poslednja tri meča fokusirali na nas, ali mislim da smo igrali slično kao u prethodne tri utakmice koje smo pobedili. Promašili smo čak i neke otvorene šuteve, moramo imati samopouzdanja da pogađamo takve šuteve, a nakon toga i našu igru... Karlik je veoma važan jer je naš lider i strelac, ali nam je potreban ceo tim, a ne samo jedan pojedinac".

1/10 Vidi galeriju Trening Partizana pred večiti derbi Foto: Kurir Sport

Pričao je i o Crvenoj zvezdi

"Talentovani igrači, dobre fizikalije, dobri atletičari. Igraju čvrstu i konstantnu odbranu. Ekipa visokog nivoa, dobar tim, i ne treba se fokusirati samo na jednog igrača. Moramo da iskontrolišemo ceo njihov tim. Trenutno su u veoma dobrom ritmu i puni samopouzdanja, ali i mi imamo samopouzdanja. Sutrašnji derbi je drugačija utakmica, prethodni rezultati nisu bitni. To je najvažnija utakmica u ovom gradu za sve, želimo da se borimo i imamo svoju šansu. Naravno, navijači nam mnogo pomažu i želimo da pobedimo".

Na klupi najvećeg rivala je Ibon Navaro, još jedan Španac.

"Ne, pre ove utakmice. Nula kontakta s njim, ali on je dobar momak i moj prijatelj. Sutra ćemo pokušati da ga "izbacimo" iz hale, potrudićemo se da pritisnemo".

Najbolja atmosfera na svetu

Za kraj je španski stručnjak govorio o navijačima, a poručio je da očekuje najbolju atmosferu na svetu.

"Za sutra, naravno verujem da će biti najbolja atmosfera, najbolja atmosfera. Ne u Evropi, ne u Evroligi, već na svetu. Nemam nikakve sumnje", zaključio je Penjaroja.

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