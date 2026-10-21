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U okviru 7. kola Evrolige Partizan će u četvrtak od 20.45 časova biti domaćin Crvenoj zvezdi u prvom ovosezonskom večitom derbiju.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja je istakao svoja očekivanja od utakmice, a košarkaši su trenirali dan pre velike utakmice.

Pogledajte kako se Partizan pripremao za večiti derbi:

Trening Partizana pred večiti derbi Foto: Kurir Sport

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Bonus video:

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Partizan razbio Armani u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić