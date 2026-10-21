Košarkaši Partizana su odradili trening dan pred utakmicu protiv Crvene zvezde.
Evroliga
PARTIZAN NAOŠTREN ZA PRVI DERBI U SEZONI! Utakmica protiv Zvezde najbitnija do sada! Pogledajte kako se crno-beli spremaju za evroligaški spektakl
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U okviru 7. kola Evrolige Partizan će u četvrtak od 20.45 časova biti domaćin Crvenoj zvezdi u prvom ovosezonskom večitom derbiju.
Trener crno-belih Đoan Penjaroja je istakao svoja očekivanja od utakmice, a košarkaši su trenirali dan pre velike utakmice.
Pogledajte kako se Partizan pripremao za večiti derbi:
Trening Partizana pred večiti derbi Foto: Kurir Sport
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