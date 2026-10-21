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Crvena zvezda će u četvrtak od 20.45 časova biti gost Partizanu u utakmici koja će biti odigrana u okviru 7. kola Evrolige.

Ibon Navaro je najavio težak meč.



"Veoma teška utakmica protiv tima koji igra bolje od onoga što njeni rezultati kažu. Igraju sa puno energije, dobro su organizovani i imaju dobru odbranu. Najbolja su ekipa po ukradenim loptama u takmičenju. Uprkos problemima koje imaju nalaze način da se takmiče svakog dana. Osim toga, igraće na njihovom terenu, imaće energiju koju im navijači pruže. Biće to teška utakmica", poručio je Španac.

1/9 Vidi galeriju Trening Crvene zvezde pred Partizan Foto: Kurir Sport

Više neću na ulicu!

Upitan je trener crveno-belih da li je primetio da je drugačija atmosfera u odnosu na period pred druge utakmice.

"Izašao sam na ulicu u ponedeljak i odlučio sam da ne izlazim na ulicu do petka. To vam je odgovor. Pobediti ovu utakmicu je isto kao i sledeću i sledeću i sledeću... Razumem navijače, ali kao što uvek kažem, ne mogu da kontrolišem očekivanja ljudi. Mogu da probam da kontrolišem naša očekivanja i emocije i za to se spremamo. Znamo da to nije samo još jedna utakmica za ljude oko nas, ali za nas mora da bude, u smislu pristupa, energije, koncentracije i svega, još jedna utakmica".

Otkrio je i dobre vesti, Ebuka Izundu je spreman za povratak posle povrede, dok bi u sastavu mogao da bude i Džonatan Motli.

"Završio je zadnja dva treninga kao ostali igrači, moraćemo da odlučimo sutra da li će igrati. Ebuka je trenirao sa ekipom...".

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