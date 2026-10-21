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Nakon dva poraza na startu sezone ekipa sa Malog Kalemegdana je vezala četiri pobede, a protiv Partizana želi da produži seriju trijumfa.

Utakmica će biti odigrana u četvrtak od 20.45 časova u okviru sedmog kola Evrolige, a Zvezda će biti gost.

Na treningu koji je odrađen dan pred utakmice na parketu su bili Ebuka Izundu i Džonatan Motli, a o njihovom povratku na teren posle povreda je govorio Ibon Navaro.

Pogledajte kako se Crvena zvezda sprema za večiti derbi:

Trening Crvene zvezde pred Partizan Foto: Kurir Sport
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Ibon Navaro
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Trening Partizana pred večiti derbi
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Bonus video:

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Ibon Navaro uči srpski dok stavlja bubice na treningu Zvezde Izvor: MONDO