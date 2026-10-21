Košarkaši Crvene zvezde su odradili trening pred prvi ovosezonski večiti derbi.
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ZVEZDAŠE ĆE ODUŠEVITI SCENE SA TRENINGA PRED PARTIZAN! Crveno-beli pred večiti derbi imaju odličnu vest! Pogledajte kako se pripremaju za najveću utakmicu
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Nakon dva poraza na startu sezone ekipa sa Malog Kalemegdana je vezala četiri pobede, a protiv Partizana želi da produži seriju trijumfa.
Utakmica će biti odigrana u četvrtak od 20.45 časova u okviru sedmog kola Evrolige, a Zvezda će biti gost.
Na treningu koji je odrađen dan pred utakmice na parketu su bili Ebuka Izundu i Džonatan Motli, a o njihovom povratku na teren posle povreda je govorio Ibon Navaro.
Pogledajte kako se Crvena zvezda sprema za večiti derbi:
Trening Crvene zvezde pred Partizan Foto: Kurir Sport
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