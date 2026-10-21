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Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić istakao je da će pobednika derbija odlučivati energija, koncentracija i detalji u završnici utakmice.

1/9 Vidi galeriju Trening Crvene zvezde pred Partizan Foto: Kurir Sport

Zvezda je vezala četiri pobede, a Partizan doživeo četiri uzastopna poraza, ali Dobrić na to ne obraća pažnju.

"Predstavili ste to malo čudno. Nije da oni igraju loše, imali su dobar period, a par poraza je došlo zbog težeg rasporeda. Uopšte ne smatram da su oni u nekom problemu. Mi imamo dobar niz utakmica, ali opet ne smatram da smo u nekoj vrhunskoj formi. Ide sve nabolje, ali svakako ova ekipa može dosta više. Što se tiče samog derbija, to je za nas uvek jako bitna utakmica, u kom god delu sezone da dolazi",rekao je Dobrić.

Crveno-bele očekuje gostovanje u atmosferi koju dobro poznaju, a Dobrić ističe da je najvažnije da ekipa ostane usredsređena na dešavanja na parketu.

"Igramo pred njihovom publikom, znamo šta nas čeka. Ekipa je spremna, pričao je i trener, nemamo šta mnogo da se objašnjavamo. Jednostavno moramo da izađemo na teren, zaboravimo na sve ostalo i ne obraćamo pažnju na to šta se dešava okolo. Teren je mesto gde treba da pokažemo kvalitet", poručio je bek Zvezde.

Kao jedan od igrača sa najviše iskustva u večitim derbijima, Dobrić je svestan da ovakvi mečevi zahtevaju poseban pristup.

."Derbi je jako specifična utakmica i nije kao sve ostale. Mora da se uđe sa većom koncentracijom, sa većom energijom i onaj ko bude bolji u tome, taj će pobediti. Samoinicijativno sam pričao sa nekim igračima, shvatili su šta ih čeka i videćemo sutra na terenu kako će to izgledati", istakao je Dobrić i nastavio:

"Mislim da u ovom derbiju ove sezone nema favorita. Jednostavno, to su dve jako dobre ekipe, oni igraju pred domaćom publikom, mi smo u nekom dobrom ritmu i verujem da će biti jako dobar derbi. Detalji će odlučivati, kao što to uvek i biva. Derbi je utakmica koja se ne rešava u prve tri četvrtine, nego tek tamo pred sam kraj", naglasio je košarkaš Crvene zvezde.

Na kraju, Dobrić je izdvojio energiju kao jedan od ključnih faktora za eventualni trijumf na gostujućem parketu.

"Pre bilo kakvih košarkaških stvari, mislim da je presudna energija koja mora da se unese u meč ako mislimo da uradimo bilo šta, pogotovo na njihovom terenu. Oni će sigurno imati vetar u leđa i veliku želju da se posle lošijeg perioda vrate na pobednički kolosek. Moramo da odgovorimo na to, da imamo strašnu energiju i koncentraciju i da idemo na pobedu", zaključio je Dobrić.