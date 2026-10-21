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U opsežnoj akciji policije uhapšeni su predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, ali i četvoro dobro poznatih košarkaških sudija, među kojima je i jedna dama koja deli pravdu u elitnom evropskom takmičenju.

Vasiliki Caruha Foto: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reč je o Vasiliki Caruhi, koja je poslednjih godina redovno sudila utakmice Evrolige, uključujući i mečeve Crvene zvezde i Partizana. Pored nje, lisice na ruke stavljene su i poznatim arbitrima Ilijasu Koromilasu, Petrosu Papapetruu i Anastasiosu Piloidisu

Ono što je posebno interesantno u čitavom slučaju jeste da je u kući jednog od sudija u Kateriniju pronađena suma od čak 820.000 evra, prema pisanju "Prototeme".

Grčko tužilaštvo jako je ozbiljno shvatilo ovaj slučaj i grčki mediji prenose da su spremne i najoštrije moguće kazne za počinioce. Sudije bi mogle da završe u zatvoru maksimalno do pet godina.

Pored toga, grčko tužilaštvo propisuje i zaplenu protivpravno stečene imovine, nakon što bude utvrđeno kolika je zapravo bila njihova korist u ovom slučaju.

Vasiliki Caruha je inače u prethodnim godinama sudila utakmice Partizana i Zvezde u Evroligi.

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