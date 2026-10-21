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"Sigurno da ima i uzbuđenja, i neke pozitivne treme. Znamo da je ovo jedna od najbitnijih utakmica ove godine. Uvek je lepo igrati derbi i boriti se za svoj klub. Mislim da su atmosfera i raspoloženje u svlačionici na dobrom nivou. Svi momci znaju da treba da daju maksimum i svesni su šta ih čeka", naveo je Tanasković u razgovoru sa novinarima.

Košarkaši Partizana će u četvrtak od 20.45 u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, u utakmici sedmog kola Evrolige.

Crno-beli, nakon tri uzastopna poraza u Evroligi, zauzimaju 12. mesto na tabeli sa skorom 3/3, dok se Crvena zvezda, posle četiri vezana trijumfa, nalazi na petoj poziciji sa skorom 4/2.

"Zvezda dolazi iz pobedničkog niza od četiri utakmice, a na nama je da odgovorimo, da budemo maksimalno agresivni i borbeni, i pokušamo da prednost domaćeg terena pretvorimo u našu korist", dodao je Tanasković.

Tanasković u dresu reprezentacije Srbije Foto: FIBA

Crno-beli su se jako mučili sa svojim šutom za tri poena u svakoj od poslednje tri utakmice u Evroligi, šutiravši 3/20 u meču protiv Real Madrida, 4/26 u duelu sa Panatinaikosom i 6/20 u utakmici protiv Fenerbahčea.

"Imali smo period tokom cele prošle nedelje kada nismo mogli da pogodimo šut za tri poena i šutirali smo u lošim procentima. Mislim da će to doći kroz rad. Treba samo da se dodatno potrudimo, verujemo i imamo samopouzdanje u šut. Siguran sam da će u jednom trenutku krenuti i da ćemo ponovo pronaći ono samopouzdanje koje smo imali na početku sezone. To je jedini način", rekao je Tanasković.

Krilni centar Partizana izjavio je i da se njegova ekipa ne opterećuje lošim aspektima svoje igre u prethodnim duelima i da je sav svoj fokus usmerila na utakmicu protiv Crvene zvezde.

"Ne opterećujemo se previše onim što je bilo. Dozvolili smo neke poraze i imali loše minute u kojima smo protivniku dopustili da veže dosta poena. Odbrana nam je padala u ključnim momentima, posebno u trećoj četvrtini. To je prošlost, idemo dalje i okrećemo se narednoj utakmici", naveo je Tanasković.

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