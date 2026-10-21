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Danas je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je su u opsežnoj akciji policije uhapšeni predsednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, njegov saradnik Jorgos Mavraganis, ali i četvoro dobro poznatih košarkaških sudija, među kojima je i jedna dama koja deli pravdu u elitnom evropskom takmičenju.

Reč je o Vasiliki Caruhi, koja je poslednjih godina redovno sudila utakmice Evrolige, uključujući i mečeve Crvene zvezde i Partizana. Pored nje, lisice na ruke stavljene su i poznatim arbitrima Ilijasu Koromilasu, Petrosu Papapetruu i Anastasiosu Piloidisu.

Vasiliki Caruha Foto: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čitava sportska javnost širom Evrope ostala je u šoku nakon vesti o privođenju grčkih arbitara, a među prvima se oglasio doskorašnji strateg Panatinaikosa i aktuelni kormilar reprezentacije Turske, Ergin Ataman.

On je reagovao ekspresno i na svom Instagram nalogu podelio dve fotografije. Ataman je zapravo objavio vest o velikoj policijskoj akciji i hapšenjima u grčkoj košarci, uz poseban naglasak na zaplenjenu gotovinu od čak 820.000 evra pronađenu kod jednog od sudija.

Iako uz objave nije ostavio nikakav dodatni tekst, reakcija je izuzetno zapažena jer je turski stručnjak tokom mandata na klupi PAO-a uvek bio među najglasnijim kritičarima suđenja.

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Foto: Screenshot

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Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium