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Pokazalo se od početka nove sezone, da je Partizanu bek šuter neophodan.

Kako je NBA kat gotov, navijači su sa nestrpljenjem čekali da vide ko će to biti.

Rivs dolazi u Beograd kao prepoznatljiv strelac, sposoban da donese ogromnu napadačku širinu u sistemu trenera Đoana Đenjaroje.

Košarkaški put je započeo u Čikagu (Simeon High School), gde se od ranih dana profilisan kao rasni poenter.

Koledž karijeru je krenuo na univerzitetu Ilinois. Tokom tri sezone konstantno je napredovao, a eksplozija se dogodila u trećoj (2021/22) godini kada je prosečno beležio 20,1 poen po meču, uz osvojenu nagradu za igrača koji je najviše napredovao u Misuri konferenciji.

Nakon odličnih izdanja prelazi u jedan od najpoznatijih i najtrofejnijih koledž programa na svetu – Kenatki, pod vođstvom čuvenog trenera Džona Kaliparija. U sezoni za Kentaki bio je ključni igrač sa klupe.

U svojoj poslednjoj koledž sezoni (2023/24) postao je apsolutni lider tima, prosečno beležeći 20,2 poena uz 44,7 odsto šuta za tri poena. Sa preko 1.000 postignutih poena u dresu Kentakija za samo dve sezone, upisao se u istoriju ovog prestižnog programa.

Na NBA draftu 2024. godine, Rivsa je izabra Orlando Medžik kao 47. pika u drugoj rundi, nakon čega je odmah prosleđen u Nju Orleans Pelikanse.

Tokom leta i jesenjeg dela sezone, sticao je profesionalno iskustvo kroz NBA Letnju ligu i nastupe u NBA Dži ligi, gde je igrao za Ajova Vulfse.