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Pred sam početak nove runde Evrolige, elitno košarkaško takmičenje potresao je nezapamćen skandal nakon što je u Grčkoj lišeno slobode nekoliko poznatih arbitara.

Među uhapšenima je i Vasiliki Caruha, koja godinama sudi na najvišem nivou i dobro je poznata ovdašnjoj javnosti sa mečeva Crvene zvezde i Partizana.

Pored nje, lisice na ruke stavljene su i nekadašnjem evroligaškom sudiji Ilijasu Koromilasu, kao i njihovim kolegama Petrosu Papapetruu i Anastasiosu Piloidisu.

Vasiliki Caruha Foto: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

U sklopu iste policijske akcije privedeni su i prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, zajedno sa svojim saradnikom Jorgosom Mavraganisom.

Organi reda sačekali su sutkinju odmah po sletanju na atinski aerodrom, odakle je pod jakom pratnjom u službenom vozilu prebačena u prostorije Javnog tužilaštva na saslušanje. U međuvremenu, tamošnji portal „Gazeta” došao je do ekskluzivnog snimka samog privođenja na aerodromu, koji možete pogledati u nastavku:

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