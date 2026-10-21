ISPLIVAO SNIMAK HAPŠENJA ŽENE KOJA JE SUDILA ZVEZDI I PARTIZANU! Evo kako je "pala" sutkinja na aerodromu - sada joj preti robija, a ovaj video obilazi svet!
Pred sam početak nove runde Evrolige, elitno košarkaško takmičenje potresao je nezapamćen skandal nakon što je u Grčkoj lišeno slobode nekoliko poznatih arbitara.
Među uhapšenima je i Vasiliki Caruha, koja godinama sudi na najvišem nivou i dobro je poznata ovdašnjoj javnosti sa mečeva Crvene zvezde i Partizana.
Pored nje, lisice na ruke stavljene su i nekadašnjem evroligaškom sudiji Ilijasu Koromilasu, kao i njihovim kolegama Petrosu Papapetruu i Anastasiosu Piloidisu.
U sklopu iste policijske akcije privedeni su i prvi čovek Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolis, zajedno sa svojim saradnikom Jorgosom Mavraganisom.
Organi reda sačekali su sutkinju odmah po sletanju na atinski aerodrom, odakle je pod jakom pratnjom u službenom vozilu prebačena u prostorije Javnog tužilaštva na saslušanje. U međuvremenu, tamošnji portal „Gazeta” došao je do ekskluzivnog snimka samog privođenja na aerodromu, koji možete pogledati u nastavku: