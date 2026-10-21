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Heroj pobede bio je bivši košarkaš Partizana Zek Ledej koji je imao dabl-dabl učinak od 22 poena i 10 skokova, uz 4 asistencije.

Ispratili su ga Vasilije Micić sa 16 poena i Tai Odijase sa 13 poena, dok je 12 poena postigao Ilajdža Brajant.

U redovima Virtusa je Alou Dijara bio najbolji sa 12 poena, 7 skokova i 4 blokade, dok je 12 poena imao i Derik Alston, a po 10 Baldaso i Kar.

Hapoel je zabeležio i petu pobedu u Evroligi, dok je Virtus upisao treći poraz nakon četiri vezana trijumfa.

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Lazar Anđeković gol uz zvuk sirene Izvor: ArenaSport