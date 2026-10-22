STARO RIVALSTVO, NOVI OBRAČUN! Godinama ratovali u Španiji, a sada je vreme za VELIKI OKRŠAJ u Beogradu!
- Partizan i Crvena zvezda večeras od 20.45 igraju novi večiti derbi, a poseban fokus je na duel trenera Đoana Penaroje i Ibona Navara.
- Španski stručnjaci su se do sada sastali 24 puta i imaju izjednačen učinak od po 12 pobeda.
- Penaroja vodi Partizan, Navaro Crvenu zvezdu, pa će njihov taktički obračun u Beogradu imati dodatnu težinu.
Pred nama je novi večiti derbi! Partizan i Crvena zvezda večeras od 20.45 odmeriće snage u velikom košarkaškom okršaju, a posebnu draž ovom susretu daje i duel dvojice trenera - Đoana Penaroje i Ibona Navara. Njih dvojica godinama su se nadmudrivali na parketima širom Španije, a sada ih čeka potpuno drugačija pozornica i jedan od najvećih evropskih košarkaških derbija!
Njihovi dosadašnji putevi ukrštali su se u španskim takmičenjima, a prema dostupnim podacima odigrali su čak 24 zvanične utakmice. Sada se njihovo dugogodišnje rivalstvo seli na novu pozornicu – u Beograd, gde će u večitom derbiju dobiti priliku da nastave svoje taktičko nadmudrivanje, ovog puta u atmosferi kakvu samo okršaj večitih rivala može da donese.
Penaroja je tokom ovih okršaja predvodio Andoru, Burgos, Valensiju, Baskoniju i Barselonu. Sa druge strane, Navaro je radio u Baskoniji, Manresi, Mursiji, Andori i Unikahi. Menjali su klubove, igrače i takmičarske izazove, ali su njihovi putevi nastavili da se ukrštaju.
Međusobni okršaji
Njih dvojica godinama se nadmudruju na košarkaškim terenima, a u dosadašnjim međusobnim susretima imaju izjednačen učinak od 12 pobeda. Kada je reč o uspešnosti na domaćem terenu, Navaro je slavio u 66,67 odsto takvih utakmica, dok mu je procenat pobeda u gostima 33,33 odsto. S druge strane, Penaroja je ostvario 53,33 odsto pobeda kao domaćin, odnosno 46,67 odsto kao gost. Sada se njihovo rivalstvo seli u Beograd, gde će u atmosferi večitog derbija pokušati da nadmudre jedan drugog i donesu svom timu veliki trijumf.
Večiti derbi donosi novi izazov
Sada je pred njima sasvim drugačiji zadatak. Penaroja vodi Partizan, dok je Navaro na klupi Crvene zvezde, a ulog je mnogo veći od nastavka njihovog međusobnog rivalstva – u pitanju je večiti derbi, utakmica koja nosi poseban značaj za oba kluba i njihove navijače.
Španski stručnjaci dobro poznaju košarkaški sistem i prilike u kojima su godinama radili, ali će u četvrtak morati da pronađu rešenja za najvećeg rivala u atmosferi koja večiti derbi čini jedinstvenim.
Njihova prethodna iskustva mogu da budu zanimljiv pokazatelj, ali na parketu će presuditi trenutna forma, taktičke odluke i učinak igrača. U Beogradu ih čeka novo poglavlje trenerskog nadmudrivanja – ovog puta u crno-belom i crveno-belom okruženju.