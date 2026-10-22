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Pred nama je novi večiti derbi! Partizan i Crvena zvezda večeras od 20.45 odmeriće snage u velikom košarkaškom okršaju, a posebnu draž ovom susretu daje i duel dvojice trenera - Đoana Penaroje i Ibona Navara. Njih dvojica godinama su se nadmudrivali na parketima širom Španije, a sada ih čeka potpuno drugačija pozornica i jedan od najvećih evropskih košarkaških derbija!

Njihovi dosadašnji putevi ukrštali su se u španskim takmičenjima, a prema dostupnim podacima odigrali su čak 24 zvanične utakmice. Sada se njihovo dugogodišnje rivalstvo seli na novu pozornicu – u Beograd, gde će u večitom derbiju dobiti priliku da nastave svoje taktičko nadmudrivanje, ovog puta u atmosferi kakvu samo okršaj večitih rivala može da donese.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Penaroja je tokom ovih okršaja predvodio Andoru, Burgos, Valensiju, Baskoniju i Barselonu. Sa druge strane, Navaro je radio u Baskoniji, Manresi, Mursiji, Andori i Unikahi. Menjali su klubove, igrače i takmičarske izazove, ali su njihovi putevi nastavili da se ukrštaju.

1/8 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Međusobni okršaji

Njih dvojica godinama se nadmudruju na košarkaškim terenima, a u dosadašnjim međusobnim susretima imaju izjednačen učinak od 12 pobeda. Kada je reč o uspešnosti na domaćem terenu, Navaro je slavio u 66,67 odsto takvih utakmica, dok mu je procenat pobeda u gostima 33,33 odsto. S druge strane, Penaroja je ostvario 53,33 odsto pobeda kao domaćin, odnosno 46,67 odsto kao gost. Sada se njihovo rivalstvo seli u Beograd, gde će u atmosferi večitog derbija pokušati da nadmudre jedan drugog i donesu svom timu veliki trijumf.

Večiti derbi donosi novi izazov

Sada je pred njima sasvim drugačiji zadatak. Penaroja vodi Partizan, dok je Navaro na klupi Crvene zvezde, a ulog je mnogo veći od nastavka njihovog međusobnog rivalstva – u pitanju je večiti derbi, utakmica koja nosi poseban značaj za oba kluba i njihove navijače.

Španski stručnjaci dobro poznaju košarkaški sistem i prilike u kojima su godinama radili, ali će u četvrtak morati da pronađu rešenja za najvećeg rivala u atmosferi koja večiti derbi čini jedinstvenim.

Njihova prethodna iskustva mogu da budu zanimljiv pokazatelj, ali na parketu će presuditi trenutna forma, taktičke odluke i učinak igrača. U Beogradu ih čeka novo poglavlje trenerskog nadmudrivanja – ovog puta u crno-belom i crveno-belom okruženju.