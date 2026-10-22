Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta
Evroliga
PRVI KOŠARKAŠKI VEČITI DERBI SA ŠPANSKIM UKUSOM: Kad i gde možete da gledate meč Partizan - Crvena zvezda u Evroligi
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Sedmo kolo Evrolige donosi prvi ovosezonski košarkaški večiti derbi.
Partizan će od 20.45 u rasprodatoj beogradskoj Areni dočekati Crvenu zvezdu.
Trening Partizana pred večiti derbi Foto: Kurir Sport
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Partizan je posle tri startne pobede nanizao tri poraza, dok je Crvena zvezda posle dva startna neuspeha vezala četiri pobede.
Ovo će ujedno biti prvi večiti derbi sa dva Španca na klupama večitih rivala. Đoan Penjaroja je već iskusio takav meč, dok je Ibon Navaro debitant.
Trening Crvene zvezde pred Partizan Foto: Kurir Sport
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Prenos meča koji počinje u 20.45 možete gledati na kanalu Arena 1 Premijum.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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