Robert Frenks stigao je u Partizan, potvrđeno je Kuriru...
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NOVA BOMBA IZ PARTIZANA PRED VEČITI DERBI! Crno-beli doveli još jedno pojačanje: Na ovoj poziciji je NAJVIŠE GORELO!
- Partizan je, posle Entonija Rivsa, doveo i američkog krilnog centra Roberta Frenksa, potvrđeno je Kuriru.
- Frenks stiže iz kineskog Nanjinga, a prethodno je igrao u Japanu, Australiji i Izraelu.
- Tokom karijere imao je i NBA iskustvo u Orlandu, a 2021. osvojio je Razvojnu ligu sa Lejklendom.
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Nema stajanja u KK Partizan! Posle dolaska Antonija Rivsa, u Partizan je, kako je potvrđeno Kuriru, stigao i Robert Frenks.
Američki krilni centar u Beograd dolazi posle angažmana u kineskom Nanjingu. Prethodne tri godine proveo je u Japanu nastupajući za Nagoju i Ibaraki, dok je tokom karijere igrao i u Australiji (Brizbejn, Adelejd) i Izraelu (Hapoel Gilboa Galil).
Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia
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Frenks iza sebe ima i NBA iskustvo u dresu Orlanda, a 2021. godine osvojio je Razvojnu ligu sa ekipom Lejklend.
Amerikanac neće biti u sastavu za derbi koji je na programu u četvrtak od 20:45, a prema našim saznanjima u Beograd stiže do kraja nedelje.
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