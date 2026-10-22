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Nema stajanja u KK Partizan! Posle dolaska Antonija Rivsa, u Partizan je, kako je potvrđeno Kuriru, stigao i Robert Frenks.

Američki krilni centar u Beograd dolazi posle angažmana u kineskom Nanjingu. Prethodne tri godine proveo je u Japanu nastupajući za Nagoju i Ibaraki, dok je tokom karijere igrao i u Australiji (Brizbejn, Adelejd) i Izraelu (Hapoel Gilboa Galil).

1/4 Vidi galeriju Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Frenks iza sebe ima i NBA iskustvo u dresu Orlanda, a 2021. godine osvojio je Razvojnu ligu sa ekipom Lejklend.

Amerikanac neće biti u sastavu za derbi koji je na programu u četvrtak od 20:45, a prema našim saznanjima u Beograd stiže do kraja nedelje.

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