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KK Partizan rešio je gorući problem i na poziciju krilnog centra doveo je Amerikanca Roberta Frenksa.

Američki krilni centar u Beograd dolazi posle angažmana u kineskom Nanjingu. Prethodne tri godine proveo je u Japanu nastupajući za Nagoju i Ibaraki, dok je tokom karijere igrao i u Australiji (Brizbejn, Adelejd) i Izraelu (Hapoel Gilboa Galil). Frenks iza sebe ima i NBA iskustvo u dresu Orlanda, a 2021. godine osvojio je Razvojnu ligu sa ekipom Lejklend.

1/4 Vidi galeriju Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Šta će Frenks doneti Partizanu? Njegov najveći kvalitet definitivno je šut sa distance, te je tokom karijere često pogađao i za tri poena.

U ostalom, pogledajte neke od njegovih najboljih poteza koji će vam potvrditi šta navijači mogu da očekuju od njega...

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