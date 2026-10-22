Ovo su neki od najboljih poteza novog pojačanja Partizana...
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ŠTA ĆE ROBERT FRENKS DONETI PARTIZANU?! Pogledajte snimak koji potvrđuje jedno - crno-beli su doveli STRAŠNOG ŠUTERA! (VIDEO)
- Partizan je doveo američkog krilnog centra Roberta Frenksa, koji stiže iz kineskog Nanjinga.
- Njegov najveći kvalitet je šut sa distance, a tokom karijere često je pogađao i za tri poena.
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KK Partizan rešio je gorući problem i na poziciju krilnog centra doveo je Amerikanca Roberta Frenksa.
Američki krilni centar u Beograd dolazi posle angažmana u kineskom Nanjingu. Prethodne tri godine proveo je u Japanu nastupajući za Nagoju i Ibaraki, dok je tokom karijere igrao i u Australiji (Brizbejn, Adelejd) i Izraelu (Hapoel Gilboa Galil). Frenks iza sebe ima i NBA iskustvo u dresu Orlanda, a 2021. godine osvojio je Razvojnu ligu sa ekipom Lejklend.
Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia
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Šta će Frenks doneti Partizanu? Njegov najveći kvalitet definitivno je šut sa distance, te je tokom karijere često pogađao i za tri poena.
U ostalom, pogledajte neke od njegovih najboljih poteza koji će vam potvrditi šta navijači mogu da očekuju od njega...
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